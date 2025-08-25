मशरूम से मर्डर! जब महिला ने खाना खिलाकर ससुराल वालों को मारा- जानिए कैसे दिया अंजाम

ऑस्ट्रेलिया में एक बहू अपने सास-ससुर और पति के चाचा-चाची को खाने पर बुलाती है. खाने में मशरूम से एक डिश बनाती है. सब बड़े चाव से खाते हैं. लेकिन खाने के कुछ दिन के अंदर ही सास, ससुर और चाची की मौत हो जाती है. पति के चाचा मुश्किल से बचते हैं. यह कहानी है जहरीले मशरूम से हत्याकांड को अंजाम देने की जिसने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था.

पति को भी खाने पर बुलाया था लेकिन…

पिछले महीने ही 12-लोगों की जूरी ने अपना फैसला सुनाया था. महिला एरिन पैटरसन को जुलाई 2023 में जहरीला मशरूम पकाने और उसे खिलाकर अपने पति के माता-पिता, डॉन और गेल पैटरसन, साथ ही उसकी चाची हीथर की हत्या करने का दोषी पाया गया. उसके जहरीले मशरूम से जिंदा बचे पादरी इयान विल्किंसन अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहे हैं.

जूरी ने एरिन पैटरसन को इयान विल्किंसन की हत्या की कोशिश का भी दोषी पाया है. जज ने कहा कि वह 8 सितंबर को मेलबर्न की अदालत में उसे सजा सुनाएंगे.

हत्या की दोषी पाई गई एरिन पैटरसन

जब उस महिला ने अपने ससुराल वालों की इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके अपने पति के साथ रिश्ते में खटास आ गई थी. दोनों भले कानूनी रूप से पति-पत्नी थे लेकिन वे लंबे समय से अलग रह रहे थे. पति बच्चे के भरण-पोषण के लिए कितना पैसा देगा, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा था.

उस महिला ने खाने पर अपने पति साइमन पैटरसन को भी बुलाया था लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया था. उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोने का दुःख अदालत को बताया.

उन्होंने कहा, "मैं अपने माता-पिता और चाची को शब्दों से ज्यादा याद कर सकता हूं. मैं अगले 30 सालों तक इस बात को याद रखूंगा कि अगर एरिन ने उनकी हत्या न करने का फैसला किया होता तो वे अभी भी जीवित होते."

उन्होंने आगे कहा, "इन हत्याओं से मेरे दो बच्चे, दादा-दादी के बिना रह गए हैं. उनसे अपनी मां के साथ उस तरह के रिश्ते की उम्मीद भी छीन ली गई है, जिसकी हर बच्चा स्वाभाविक रूप से चाहत रखता है."

डेथ कैप मशरूम: दुनिया के सबसे खतरनाक मशरूम से हत्याकांड को दिया अंजाम

डेथ कैप मशरूम को दुनिया का सबसे खतरनाक फंगस माना जाता है. मशरूम भी एक तरह का फंगस ही है. कई मशरूम खाने लायक होते हैं और कई जान लेने लायक जहरीले.

इसी डिश में जहरीला मशरूम डाला गया था

एरिन पैटरसन ने खाने के लिए बीफ वेलिंगटन नाम का डिश बनाया था जिसमें डेथ कैप मशरूम भी थे.

भले एरिन पैटरसन के जहरीले मशरूम वाले मील को खाकर इयान विल्किंसन बच गए लेकिन आज तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके हैं. विल्किंसन ने कहा कि उस खाने को खाने के बाद से उनका स्वास्थ्य कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ. उनका लीवर अब कम काम करता है, सांस लेने में परेशानी होती है और उनकी ऊर्जा भी कम हो गई है.