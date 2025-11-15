विज्ञापन
बेटी की शादी में पिता ने किया जबरदस्त 'ब्रेक डांस', Video ने जीता दिल, लोग बोले- अंकल जी तो फायर निकले

दुल्हन के पिता का ब्रेक डांस करता वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें उनका जोश और स्टाइल लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं और पिता की एनर्जी की तारीफ करते नहीं थक रहे.

बेटी की शादी में पिता ने किया जबरदस्त ब्रेक डांस, वीडियो वायरल

शादियों का सीजन शुरू हो चुका हैं. ऐसे में शादी से जुड़े कई डांस वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते रहते हैं जिसमें दूल्हा या दुल्हन डांस करती नजर आती है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन के पिता डांस कर रहे हैं.  

बेटी की शादी में पिता का ब्रेक डांस
यह वीडियो एक दुल्हन के पिता का है, जो अपनी बेटी की शादी में स्टेज पर जाकर ऐसा ब्रेक डांस करते हैं कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है. यह नज़ारा जितना मनोरंजन से भरा है, उतना ही भावुक करने वाला भी. क्योंकि यह वीडियो एक पिता के खुशी और प्यार की अनोखी मिसाल पेश करता है.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन के पापा ब्लैक कलर की पैंट और शर्ट पहनकर बेहद कूल अंदाज़ में स्टेज पर उतरते हैं. जैसे ही संगीत शुरू होता है, वह बिना किसी झिझक के ब्रेक डांस वाले मूव्स करने लगते हैं. उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और एनर्जी देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियों और उत्साह से झूम उठते हैं. कई लोग अपने फोन निकालकर इस खूबसूरत पल को कैद करते दिखते हैं.
 

खुशी से झूम उठे लोग
वीडियो की खास बात यह है कि दुल्हन के पिता की उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन उनका जोश, स्टाइल और डांस किसी युवा डांसर से कम नहीं दिख रहा. उनके ब्रेक डांस मूव्स साफ बताते हैं कि उन्होंने इस खास दिन के लिए खूब तैयारी की होगी और अपनी बेटी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

सोशल मीडिया पर मिले रिएक्शन
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग कमेंट करके पिता की एनर्जी और उनके प्यार की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इस पिता ने तो शो ही चुरा लिया!” वहीं दूसरे ने कहा, “हर बेटी को ऐसा खुशमिजाज और प्यारा पिता मिले.”


 

