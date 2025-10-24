बेटी ने पापा को सिखाए डांस स्टेप, नज़र उतारो से शुरू हुआ डांस, लेकिन अगले ही पल पापा ने फैला दिया रायता

Father Daughter Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बेटी अपने पापा को डांस सिखाती नजर आ रही है. वो बड़े प्यार से बताती है कि, पहले कैसे हाथ घुमाना है…फिर नज़र उतारनी है…अब ये वाला स्टेप करना है, ठीक है? पापा जी भी पूरे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सब याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक बजता है और डांस शुरू होता है...पापा जी उल्टे-सीधे स्टेप करने लगते हैं.

दिल छू लेगा यह मजेदार वीडियो (papa beti viral reel)

वीडियो में आप देखेंगे कि बेटी कैसे अपनी हंसी नहीं रोक पाती और पीछे कैमरे के पार हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं. वीडियो में पापा की कोशिशें और बेटी की मासूम मुस्कान...दोनों मिलकर ऐसा क्यूट मोमेंट बनाते हैं कि, देखने वाला बार-बार रिप्ले करने को मजबूर हो जाए. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, ऐसे पापा सबको मिलें जो मस्ती से सीखें. एक अन्य यूजर ने लिखा, बेटी-पापा की जोड़ी तो सुपरहिट है. दूसरे यूजर ने लिखा, गलत स्टेप्स भी इतने क्यूट लग सकते हैं, पहली बार देखा.

यहां देखें वीडियो

लोगों ने जताया प्यार (cute father daughter moments)

यह वीडियो अब Instagram और YouTube Shorts पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे 'Father-Daughter Goals' कहकर शेयर कर रहे हैं और कई लोग अपने डैड्स को टैग करते हुए लिख रहे हैं, 'पापा, अब हमारी बारी है.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा