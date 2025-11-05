बाहर मत निकलो वरना दम घुट जाएगा! घर का दरवाजा खुलते ही 500 के पार हुआ AQI, देखें प्रदूषण के खौफनाक सच का Video

दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण ने हद पार कर दी है. हालात इतने खराब हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. इसी बीच गुड़गांव से एक वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक शख्स अपने घर का दरवाजा खोलता है, और बस कुछ ही सेकंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार चला जाता है.

दरवाजा खुलते ही आसमान छू गया AQI

वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स के घर में एक AQI मॉनिटर रखा हुआ है. दरवाजा बंद रहने पर मीटर लगभग 97 के आस-पास दिखा रहा होता है. लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, कुछ ही सेकंड में मीटर की रीडिंग तेजी से बढ़ती है और 500 के पार चली जाती है. यानी घर के अंदर और बाहर की हवा में कितना फर्क है, यह साफ नजर आता है.

देखें Video:

4 purifier running 24x7 at home



Reading while all doors are closed - 100



Just opened main door and touched - 500



Life become hell in NCR and govt is busy in bihar campaign. pic.twitter.com/7b5Zg3QXea — Kapil Dhama (@kapildhama) November 1, 2025

“अब घर में रहना ही सेफ है!”

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “हम सोचते थे घर से बाहर निकलो तो ताजी हवा मिलेगी, अब घर के अंदर रहना ही सुरक्षित है.” दूसरे ने मजाक में कहा, “दिल्ली-एनसीआर अब गैस चेंबर बन चुका है.” वहीं कुछ लोगों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है.

एनसीआर में ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंची हवा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. यह स्थिति ‘सीवियर' (Severe) कैटेगरी में आती है, जिसमें सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज ज्यादा समय बाहर न रहें.

सोशल मीडिया पर वायरल चेतावनी

वीडियो को देखने के बाद कई लोग इसे दूसरों को शेयर कर रहे हैं ताकि जागरूकता फैलाई जा सके. लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि ‘रियलिटी चेक' है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं. कुछ लोगों ने एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने और पौधे लगाने की सलाह भी दी है.

