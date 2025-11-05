बाइक को जुगाड़ से बना दिया चार पहिया गाड़ी, बिहारी टैलेंट देख यूजर्स बोले- पुष्पक विमान को टक्कर दे रही है...

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी साधारण दोपहिया बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया है कि वह अब चार पहियों वाली गाड़ी बन गई है. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि “ये तो पुष्पक विमान के टक्कर की चीज है!” और सच में, इस देसी जुगाड़ में जबरदस्त क्रिएटिविटी झलक रही है. हालांकि, इस तरह से बाइक को 4 पहिया बनाना और इसपर खटिया डालकर उसे यूं चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही होता है. लेकिन, लोग इसे एक फन कंटेंट के तौर पर ले रहे हैं.

बाइक बनी चार पहिया गाड़ी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किसी शख्स ने 2 पहिया बाइक को 4-व्हीलर बना दिया है. दरअसल, बाइक में 2 चक्के तो पहले से ही मौजूद थे. एक आगे और दूसरा पीछे. ऐसे में शख्स ने बाइक को पीछे वाले टायर के साथ 2 और अलग से टायर लगा दिए हैं. इन टायरों के सपोर्ट पर एक बेस बनाकर शख्स में खटिया डाल रखी है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसी पर लेटकर शख्स आराम से बाइक चला रहा है.

पोस्ट पर आ रहे कमेंट के मुताबिक, इस 4-व्हीलर को ऑपरेट कर रहा शख्स, दिव्यांग है. लेकिन फिर भी उसकी इस क्रिएटिविटी को देखने के बाद लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

देखें Video:

“बिहारी टैलेंट की कोई टक्कर नहीं!”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @manish_sharma_5248 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- जिया हो बिहार के लाला. वीडियो को अबतक 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 45 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा -“इसे कहते हैं इंजीनियरिंग बिना डिग्री के!” तो किसी ने मज़ाक में कहा-“अब Tesla को टक्कर देने आ गया बिहार का भाई!” वहीं कई लोगों ने इसे ‘पुष्पक विमान 2.0' तक कह डाला.देसी क्रिएटिविटी पर लोग वाह-वाही कर रहे हैं.

देसी इंजीनियरिंग का शानदार नमूना

भारत में जुगाड़ तकनीक का कोई मुकाबला नहीं, और यह वीडियो उसी बात का सबूत है.संसाधन कम होने पर भी लोग अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी सोचने पर मजबूर कर दें. इस शख्स ने बिना किसी बड़े उपकरण या मशीन के अपनी बाइक को मॉडिफाई कर कुछ ऐसा बना दिया है जिसे देखकर हर कोई सलाम कर रहा है.

