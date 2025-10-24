पीरियड्स जल्दी लाने के लिए क्या करें?

Periods Jaldi Lane Ke Upay: सामान्य रूप से हर 28 से 30 दिनों में महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, लेकिन कभी-कभी हार्मोनल असंतुलन, तनाव और खान-पान में गड़बड़ी के कारण ये देर से आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में चिंता होना स्वाभाविक है. ऐसे में अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और चाहते हैं पीरियड्स समय पर या थोड़ा पहले आ जाएं.तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर इस समस्या से राहत पा सकते हैं. तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन सुरक्षित और असरदार घरेलू नुस्खों पर जो बिना किसी दवाई के पीरियड्स नियमित करने में मदद कर सकते हैं.

पीरियड्स जल्दी कैसे लाएं?

अदरक की चाय: अदरक की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इसका सेवन पीरियड्स जल्दी लाने में मदद कर सकता है. अदरक की चाय बनाने के लिए एक कप पानी में अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े डालकर 5 से 7 मिनट तक उबाल लें. आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

पपीता: पपीते को पीरियड्स लाने वाला फल के नाम से भी जाना जाता है. पीरियड्स जल्दी लाने के लिए आप रोजाना सुबह या शाम को पका हुआ पपीता कहा सकते हैं या फिर इसके जूस को भी अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए?

व्यायाम: तनाव और मोटापा हार्मोनल असंतुलन का कारण सकता है. नियमित व्यायाम या योग करने से ब्लड फलो बेहतर हो सकता है और पीरियड्स समय पर आ सकते हैं. रोजाना योगा या व्यायाम करने से शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है.

हल्दी वाला दूध: हल्दी में गर्माहट और प्राकृतिक हार्मोन संतुलन बनाए रखने वाले गुण पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात में सोने से पहले पीते हैं तो यह न केवल पीरियड्स को समय पर लाने में मदद करेगा, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाएगा.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)