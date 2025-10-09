कर ली है पूरी तैयारी और अब आ गए पीरियड्स, जानें ऐसे में पूजा कर सकते हैं या नहीं?

Karwa Chauth Ka Vrat Period Mein kaise kare: करवाचौथ का नाम आते ही हर सुहागिन के चेहरे पर चमक आ जाती है. हाथों में मेहंदी, सजे थाल और दिल में अपने पति की लंबी उम्र की कामना...ये दिन हर महिला के लिए बेहद खास होता है, लेकिन कई बार ये खुशी थोड़ी दुविधा में बदल जाती है, जब व्रत (Karwa Chauth 2025) वाले दिन ही periods आ जाएं. तब मन में एक ही सवाल घूमता है कि, क्या पीरियड्स (Karwa Chauth rules) में करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है?

शास्त्रों के अनुसार क्या है नियम (Karwa Chauth in Periods)

हिंदू धर्मग्रंथों के मुताबिक, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ से दूर रहने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इस समय शरीर प्राकृतिक शुद्धिकरण की अवस्था में होता है, इसलिए आराम करना ज़रूरी होता है.

इसी वजह से पारंपरिक मान्यता यह कहती है कि पीरियड्स (fasting during menstruation) में महिलाएं पूजा या कथा-विधि खुद न करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका व्रत अधूरा (Kya periods me Karwa Chauth karna chahiye) रह जाएगा. भावना और भक्ति ही सबसे बड़ा नियम है, यह मान्यता आज भी उतनी ही सच्ची है.

विज्ञान और आधुनिक सोच क्या कहती है (Karwa Chauth 2025 in Periods)

डॉक्टरों के अनुसार, periods एक पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे "अशुद्ध" मानना गलत है.

अगर किसी महिला की तबीयत ठीक है, तो वह व्रत रख सकती हैं...बस अपने शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी है.

अगर कमजोरी महसूस हो, तो fruit diet या liquid intake के साथ प्रतीकात्मक रूप से व्रत रखा जा सकता है.

आख़िर भक्ति दिल से होती है, भूखे पेट से नहीं.

पीरियड में करवाचौथ व्रत करने का सही तरीका (Karwa Chauth period fast)

पूजा खुद न करें, किसी अन्य महिला या पति (Karwa Chauth menstruation rules) से करवाएं.

पूजा सामग्री को न छुएं, लेकिन कथा श्रद्धा (Hindu vrat during periods) से सुनें.

सुंदर वस्त्र, सोलह शृंगार करें और मन (can women fast on period Karwa Chauth) से करवा माता का ध्यान करें.

चांद के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलें, यही सच्ची भक्ति (traditional beliefs menstruation and fast) है.

करवाचौथ का व्रत (can we do vrat during periods) आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. चाहे शरीर किसी भी अवस्था में हो, अगर भावना सच्ची है तो करवा माता जरूर प्रसन्न होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

