कंपनी के Ex इंजीनियर ने क्यों उतार फेंकी Apple Watch, बताई ऐसी वजह, हर कोई रह गया शॉक

Ex-Apple Engineer Ditches Apple Watch : ऐपल स्मार्टवॉच अब तकरीबन कई लोगों की कलाई में देखने को मिल जाती है. ऐपल वॉच लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है. हेल्थ को मॉनिटर करने वाली ऐपल वॉच लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करती रहती है. लोग भी ऐपल वॉच के जरिए अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं. बावजूद इसके कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर रे फर्नेंडो ने ऐपल वॉच से दूरी बना ली है. अब वह ऐपल वॉच को अपनी कलाई में नहीं बांधते हैं. रे फर्नेंडो ने ऐपल वॉच को ना पहने का कारण बताया है, जो किसी को भी हैरानी में डाल सकता है. गौरतलब है कि इस वॉच को बनाने में खुद फर्नेंडो ने भी टीम की मदद की थी. आइए जानते हैं आखिर रे फर्नेंडो ने किस वजह से ऐपल वॉच को पहनना छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें:-8 हजार में आतंकी से भिड़ जाऊं...सिक्योरिटी गार्ड से क्या उम्मीद करते हैं सोसायटी के लोग, बात सुनकर चौंक जाएंगे



रे फर्नेंडो अब नहीं पहनते ऐपल वॉच (Ex-Apple engineer Apple Watch)

रे फर्नेंडो ने बताया कि जब उन्होंने ऐपल वॉच को पहनना बंद कर दिया, तो शुरुआत में उन्हें बहुत अजीब लगा. उन्हें एक कमी सी महसूस हो रही थी, लेकिन यह कमी जल्द ही राहत में बदल गई. फर्नेंडो मानते हैं कि ऐपल वॉच उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आई थी. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस घड़ी को पहली बार पहना तो उन्हें मिनट-मिनट पर संकेत मिले रहे थे कि वह बहुत मोटे हो चुके हैं. ऐसे में वॉच की ही बदौलत उन्होंने खुद को फिट रखने का टाइम टेबल बनाया और कई सालों तक वह वॉच के आदेशों पर चलते रहे, लेकिन समय के साथ-साथ वॉच को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बदलने लगा. जैसे स्लीप ट्रैकिंग, हेल्थ रिमांडर और अनगिनत नोटिफिकेशन जैसी फैसिलिटी इससे जुड़ती गई और उनके लिए यह वॉच एक जी का जंजाल बन गई.

ये भी पढ़ें:-बरमूडा ट्रायंगल के नीचे सो रहा है धरती का 'रहस्यमयी दानव'? वैज्ञानिक भी रह गए हैरान



क्यों पहनना छोड़ी ऐपल वॉच (Ex-Apple engineer Apple Watch)



रे फर्नेंडो को लगने लगा कि उनकी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं, बल्कि एक मशीन के हिसाब से चल रही है. फर्नेंडो इस डिवाइस से ऊबने लगे और खुद को बंधा हुआ फील करने लगे. हालांकि, वो इस डिवाइस को खुद कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन सेटिंग बार-बार बदलने के बजाय उन्होंने इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा. अब उनका कहना है कि वो फ्री हैं, हर चीज पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती, अब वह यह समझ चुके हैं कि उन्हें डेली कितना चलना है, क्या खाना है, कितनी मेहनत करनी है और हेल्थ से जुड़ी किन-किन बातों पर खास ध्यान देना है. वह ऐपल वॉच को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हैं और ना ही इसकी आलोचना कर रहे हैं. उनका यह बदलाव निजी जिंदगी से जुड़ा है ना कि कोई प्रोफेशनल प्रेशर से.

ये भी पढ़ें:-धरती में समा रहा तुर्की? इन 700 गड्ढों ने मचाई सनसनी, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

ये भी पढ़ें:-मस्ती के लिए पाकिस्तान में हो रहे फर्जी निकाह, मुस्लिम देश में ऐसा क्यों कर रहे लड़के-लड़की

ये भी पढ़ें:-सिर्फ 6 महीने काम करने के 1.3 करोड़ रुपये सैलरी, ऑफर सुनकर डर गया लड़का, पूछा- करूं या नहीं