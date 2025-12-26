Apple ने 2025 में चुपचाप बंद कर दिए 25 प्रोडक्ट! iPhone SE से लेकर MacBook Air तक लिस्ट में शामिल

2026 में Apple 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है. लेकिन उससे पहले ही कंपनी एक और बड़ा कर रही है और वो ये कि Apple ने एक साथ अपने 25 प्रोडक्ट्स को धीरे-धीरे बंद कर दिया है, जिनमें iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch और कई एक्सेसरीज़ शामिल हैं. Apple का यह फैसला नए और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर वाले डिवाइसेज़ को जगह देने के लिए लिया गया है. कंपनी अब धीरे-धीरे अपने पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को पतले डिजाइन, लेटेस्ट चिपसेट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर ले जाना चाहती है. इस कड़ी में क्या-क्या बंद हो रहा है चलिए बताते हैं.

iPhone SE लाइन का अंत

Apple अब iPhone SE सीरीज़ को पूरी तरह बंद कर रहा है. फरवरी 2025 में ही Apple ने तीसरी जनरेशन के iPhone SE की बिक्री रोक दी, जो साल 2022 में लॉन्च हुआ था. इसके साथ ही iPhone SE लाइन का अंत हो गया. यह वही iPhone था जिसमें होम बटन, टच ID, LCD डिस्प्ले, छोटा साइज और लाइटनिंग पोर्ट मिलता था.

iPhone 14 और iPhone 15 भी बंद

iPhone SE के अलावा Apple ने साल की शुरुआत में iPhone 14 और iPhone 14 Plus को भी बंद कर दिया. इसके बाद सितंबर में iPhone 15 और iPhone 15 Plus की बिक्री भी रोक दी. इसे साल के आखिर में iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को iPhone 17 Pro सीरीज़ से रिप्लेस कर दिया.

Apple Watch भी बंद

Apple Watch सेगमेंट में कंपनी ने Apple Watch Ultra 2, Series 10 और SE सेकेंड जनरेशन को बंद कर दिया और उनकी जगह Ultra 3, Series 11 और SE 3 लॉन्च किए गए.

MacBook और Mac पर असर

Mac कैटेगरी में भी कई पॉपुलर डिवाइस बंद किए गए. Mac Studio जिसमें M2 Max और M2 Ultra चिप थी, 14-इंच MacBook Pro with M4, 13-इंच और 15-इंच MacBook Air with M3 और आखिरी बचे 13-इंच MacBook Air with M2 को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया गया.

Apple एक्सेसरीज़ भी बंद

सिर्फ डिवाइसेज़ ही नहीं, बल्कि Apple ने कई एक्सेसरीज़ भी बंद कर दीं. इनमें AirPods Pro सेकेंड जनरेशन, M2 चिप वाला पहला Apple Vision Pro, कुछ MagSafe चार्जर, पावर अडैप्टर और पुराने केबल जैसे Lightning to 3.5mm ऑडियो और MagSafe to MagSafe 2 कन्वर्टर शामिल हैं.

Apple का 2025 का यह फैसला साफ संकेत देता है कि कंपनी अब पुराने फीचर्स और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह पीछे छोड़ रही है. आने वाले सालों में Apple का फोकस ज्यादा पावरफुल चिप्स, स्लिम डिजाइन और फ्यूचर-रेडी डिवाइसेज़ पर रहेगा.