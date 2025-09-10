Amazon Great Indian Sale 2025 शुरू होने वाली है. होम डेकोरेशन से लेकर मेकअप प्रोडक्ट, किचन टूल्स, आउटफिट इस सेल में हर चीज़ आपको आपके बजट में मिल जाएगा. आज हम इस सेल के टॉप ब्रांड की Smartwatches पर धमाकेदार ऑफर के बारे में आपको बताने वाले हैं. बदलते समय के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी काफी बदल गई है. पहले जहां लोग घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए खरीदते थे, वहीं अब घड़ी की मदद से लोकेशन ट्रैक करने से लेकर म्यूजिक, हेल्थ अपडेट, मैसेज भी आसानी से कर सकते हैं. इतना ही नहीं अब तो Smartwatch में calling की भी सुविधा उपलब्ध है.

Amazon Sale में बेस्ट features वाले Smartwatches पर बंपर ऑफर मिलने की उम्‍मीद है, तो देर किस बात की अभी अपनी विशलिस्‍ट बनानी शुरू कर दें.

बेस्ट features के साथ मिल रहे हैं, टॉप ब्रांड की ये smartwatches

1. Apple Watch SE (2nd Gen, 2023) [GPS + Cellular 44mm] Smartwatch

यह स्मार्टवॉच बेहद आकर्षक Starlight कलर में मिल रही है. इसमें Wi-Fi Connectivity टेक्नोलॉजी मौजूद है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसमें Emergency SOS फीचर भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप किसी भी इमरजेंसी में फंसे होने पर भी आसानी से निकल सकते हैं.

ख़ासियतें:

इसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB है

इसमें OLED डिस्प्ले दिया गया है

ये आपके एक्टिविटी को ट्रैक करने में भी सक्षम है

यह सेलुलर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है



2. Apple Watch SE Smartwatch

Apple के इस स्मार्टवॉच को Men और Women दोनों ही पहन सकते हैं. यह वॉच बेहद खूबसूरत वाइन कलर में मिल रही है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यह Water Resistant है.

ख़ासियतें:

इस वॉच में GPS टेक्नोलॉजी मौजूद है

इसकी मेमोरी स्टोरेज क्षमता 32 जीबी है

यह वॉच पानी पड़ने पर भी खराब नहीं होगी

इसमें कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है



3. Apple Watch SE (2nd Gen, 2023) [GPS + Cellular 40mm] Smartwatch

यह स्मार्टवॉच पहनने में काफी लाइट है. इसमें कॉलिंग की भी सुविधा उपलब्ध है. यह आपकी हेल्थ को मॉनिटर करने में बिल्कुल सक्षम है. इस वॉच की मदद से आप किसी भी लोकेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं.

ख़ासियतें:

इसमें म्यूजिक फीचर भी अवेलेबल है

धूम में भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं

क्रैश डिटेक्शन और फ़ॉल डिटेक्शन सुविधा के साथ आती है

इसकी स्क्रीन साइज 40 मिलीमीटर है

4. Apple Watch SE Smartwatch with Silver Aluminum Case with Denim Sport Band

यह स्मार्टवॉच काफी आकर्षक लुक में मिल रही है. पार्टी हो या official meeting, यह स्मार्टवॉच हर जगह पहनने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. यह डेनिम स्पोर्ट बैंड के साथ मिल रही है.

ख़ासियतें:

ट्रेवल करते समय आप आसानी से इसमें म्यूजिक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं

ढेर सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है

फिटनेस ट्रैकिंग

Siri असिस्टेंट

5. Apple Watch SE Smartwatch with Silver Aluminum Case

इस स्मार्टवॉच को आप किसी भी आउटफिट पर कैरी कर सकते हैं. यह स्मार्टवॉच Silver/Blue Cloud कलर में मिल रही है. ब्लूटूथ कॉलिंग वाली ये स्‍मार्टवॉच, Blood oxygen, 24x7 heart rate monitor, Stress measurement और Breathe practice जैसी कई चीजों को मॉनिटर करने में सक्षम है.

ख़ासियतें:

यह स्विमप्रूफ है

यह काफी फेशनेबल भी है

इसकी वाटर रेजिस्‍टेंस डेप्‍टथ 50 मीटर है

इसमें आपको स्लिप मॉनिटर फीचर भी मिलेगा

6. Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE, Silver) with Upto 100h battery

यह स्मार्टवॉच हर किसी के पास जरूर होनी चाहिए. इसमें एक से बढ़कर एक features शामिल हैं, जो इस वॉच को काफी डिमांडिंग बना रहे हैं.

ख़ासियतें:

इसकी बैटरी कैपेसिटी 590 mAh है

इसकी एवरेज बैटरी लाइफ 100 Hours है

बैटरी चार्ज करने के लिए 2 घंटे जरूरी है

ड्यूरेबल है

7. Samsung Galaxy Smartwatch

इस स्मार्टवॉच की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB है, इसकी वॉइस क्वालिटी काफी शानदार है. यह काफी अट्रैक्टिव कलर में डिज़ाइन की गई है.

ख़ासियतें:

इसकी बैटरी कैपेसिटी 550 मिलीएम्प घंटे है

यह ड्यूरेबल भी है

इसे मैनेज करना आसान है

8. Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE, White) with Upto 100h battery

यह स्मार्टवॉच खरीदना आपके लिए बिलकुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. यह आपको बेस्ट features के साथ मिल रही है. इसमें 2 GB RAM Memory Installed है.

ख़ासियतें:

इसकी बैटरी कैपेसिटी 580mAh है

यह स्क्वायर शेप में डिजाइन की गई है

एलिगेंट व्‍हाइट कलर

इसे पुरुष और महिला दोनों ही पहन सकते हैं

9. Google Pixel Watch 2 with the Best of Fitbit

Google Pixel की यह स्मार्टवॉच आपको काफी बेहतरीन features के साथ मिल रही है. यह बजट फ्रेंडली भी है. यह स्किन टेम्‍प्रेचर को भी मॉनिटर करने में सक्षम है.

ख़ासियतें:

इसकी बैटरी 75 मिनट में चार्ज हो जाती है

यह टच स्क्रीन है

इसमें गूगल ऐप्‍स मौजूद हैं

Silicone से बनी है



10. Google Pixel Watch 2 Smartwatch

इस स्मार्टवॉच की स्क्रीन साइज 41 Millimetres है. इसको आप किसी भी आउटफिट पर पहन सकते हैं. यह आपकी क्लासी लुक में डिज़ाइन की गई है.

ख़ासियतें:



बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में खुद को अपडेट रखने के लिए स्मार्टवॉच बेहद जरूरी है. स्मार्टवॉच केवल समय के लिए ही नहीं बल्कि हमारी फिटनेस के लिए भी उतनी ही जरूरी है. इसके मदद से हम किसी भी समय अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, किसी को भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं. और सबसे ख़ास बात तो यह है की Amazon Great Indian Sale 2025 में यह काफी कम दाम में उपलब्ध है.