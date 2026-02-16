बनाने चले थे कुछ, बन गया YouTube, क्या आपको पता था कि एक फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब?

First video on YouTube: साल 2005 में Silicon Valley के एक छोटे ऑफिस में तीन दोस्त अपनी वेबसाइट 'ट्यून इन, हुक अप' (Tune In, Hook Up) को लेकर परेशान बैठे थे. यह एक वीडियो डेटिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन कई हफ्तों बाद भी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ. यह साफ था कि आइडिया फ्लॉप हो चुका है. ये तीनों थे चाड हर्ले (Chad Hurley), स्टीव चेन (Steve Chen) और जावेद करीम (Jawed Karim). तीनों पहले PayPal में साथ काम कर चुके थे.

फेल आइडिया से नई सोच (From Failure to New Vision)

2004 की सुनामी और Janet Jackson के विवादित वीडियो क्लिप को ऑनलाइन ढूंढना मुश्किल था. तब उन्हें लगा कि इंटरनेट पर वीडियो शेयर करना आसान होना चाहिए. उन्होंने डेटिंग साइट का प्लान छोड़ा और 14 फरवरी 2005 को YouTube डोमेन रजिस्टर कर लिया. पहला वीडियो 19 सेकंड का था, मी एट द जू (Me at the Zoo) जिसे जावेद करीम ने अपलोड किया. साधारण सा वीडियो, लेकिन क्रांति की शुरुआत.

तेजी से बढ़ता प्लेटफॉर्म (Rapid Growth of YouTube)

कुछ ही महीनों में YouTube growth story ने रफ्तार पकड़ ली. दिसंबर 2005 तक रोज 20 लाख से ज्यादा लोग साइट पर आने लगे. सर्वर खर्च बढ़ रहा था, लेकिन कमाई का मॉडल साफ नहीं था. इसी बीच Google ने इसकी ताकत पहचानी और 2006 में 1.65 billion dollar में YouTube को खरीद लिया. यह डील टेक इतिहास की सबसे चर्चित डील में गिनी जाती है.

यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई (Google YouTube deal 2006)

आज YouTube दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है. यह कहानी बताती है कि नाकामी कभी -कभी कामयाबी की दहलीज होती है. एक फेल डेटिंग साइट ने दुनिया को क्रिएटर इकॉनमी दी. आखिर में बस इतना कि कभी कभी एक छोटा सा फेल आइडिया ही दुनिया बदल देता है.

