ब्रिटिश यूट्यूबर ने पाकिस्तान से वापस पाए चोरी हुए AirPods, सोशल मीडिया पर मच गया तहलका

British YouTuber Travels To Pakistan To Recover Stolen AirPods: ब्रिटेन के मशहूर यूट्यूबर लॉर्ड माइल्स (Lord Miles), जिनका असली नाम माइल्स राउटलज (Miles Routledge) है, एक साल पहले दुबई के होटल से चोरी हुए अपने Apple AirPods Pro को वापस पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए. इस हैरान करने वाली कहानी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त सनसनी मचा दी है.

AirPods की तलाश में पाकिस्तान पहुंचा ब्रिटिश यूट्यूबर (Lord Miles AirPods story)

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब लॉर्ड माइल्स दुबई में वीजा का इंतजार कर रहे थे और होटल में रुके हुए थे. इस दौरान हाउसकीपिंग स्टाफ उनके कमरे में आया और जाने के बाद उनके AirPods गायब हो गए. लॉर्ड माइल्स ने Find My ऐप का इस्तेमाल किया और पाया कि उनके डिवाइस की लोकेशन पाकिस्तान के झेलम शहर में दिखाई दे रही है. उन्होंने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया और देखते ही देखते यह ट्वीट वायरल हो गया. पाकिस्तान के झेलम पुलिस प्रमुख और इंस्पेक्टर जनरल ने मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम ने उन घरों की जांच शुरू की, जिनके सदस्य हाल ही में दुबई से लौटे थे.

यहां देखें पोस्ट

🚨🚨BREAKING NEWS 🚨🚨



An announcement from the Pakistan Jhelum Police Chief, the Inspector General and Lord Miles regarding the STOLEN AirPods.



I have MY AirPods back after 1 year!



TLDR; it was unknowingly sold to a Pakistani man by an Indian national who's now been arrested… pic.twitter.com/WR7fP9OYhp