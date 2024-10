बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गूगल का 65 लाख का ऑफर देख हैरान हुए लोग, लेकिन क्यों इम्प्रेस नहीं हुए Techies

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर डांस और फनी वीडियोज के अलावा किसी खास प्रोफेशन से जुड़े पोस्ट्स भी खूब वायरल होते हैं. खासतौर पर टेक वर्ल्ड के बड़े जॉब ऑफर्स लोगों का खूब ध्यान खींचते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गूगल की तरफ से ऑफर किए गए पैकेज से जुड़ा एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. दस साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से 65 लाख सालाना पैकेज का ऑफर टेक वर्ल्ड के यूजर्स के हिसाब से कुछ खास नहीं है तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह पैकेज बेहद उम्दा है. समान एक्सपीरियंस के साथ इससे ज्यादा पैकेज पर काम करने वाले लोगों को यह पैकेज ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा.



65 लाख का पैकेज



अमेरिकी मल्टी-नेशनल कंपनी जेपी मोर्गन में डेवलपर के तौर पर काम करने वाले कार्तिक जोलपारा दस साल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को गूगल की तरफ से ऑफर किया गया 65 लाख का पैकेज काफी दिलचस्प लगा. इस वजह से जोलपारा ने गुमनाम प्रोफाइल से शेयर किए गए गूगल जॉब ऑफर के डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अन्य लोगों के साथ शेयर किया है. स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स यूजर ने लिखा, "दस साल का एक्पीरियंस आपको क्या दिला सकता है. क्रेजी ऑफर!" स्क्रीनशॉट में नजर आ रहे डिटेल्स के मुताबिक, थर्ड टियर कॉलेज से पास आउट शख्स के पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है. गूगल ने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद के लिए शख्स को 65 लाख प्रति साल बेस सैलेरी के साथ 9 लाख वार्षिक बोनस, 19 लाख साइनिंग बोनस और 5 लाख का रिलोकेशन बोनस ऑफर किया है. स्क्रीनशॉट के अनुसार, बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियर ने इस ऑफर को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है.



what 10YOE can get you :P

- crazy offers pic.twitter.com/1RVG5QRo8N