इस एंप्लॉय ने बॉस के उड़ाए होश, सिर्फ एक लाइन मांगी छुट्टी, लोग बोले- पूछ रहा है या बता रहा है

Gen Z Employee Casual Leave Email: कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाला हर कर्मचारी छुट्टी को लेकर परेशान नजर आता है. इस चक्कर में कर्मचारी की मैनेजर और कभी-कभी बॉस से भी बहस तक हो जाती है. कई कर्मचारी तो मैनेजर के बार-बार काम देने और छुट्टी के लिए मना करने पर रिजाइन तक दे देते हैं. अब कर्मचारी की छुट्टी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जी जनरेशन वाले एक कर्मचारी ने अपने बॉस को एकाएक ई मेल पर एक लीव मैसेज भेज दिया. इसे देखकर खुद बॉस भी शॉक्ड हो गया. अब छुट्टी वाले मेल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई है.

कर्मचारी ने लिखा इस दिन नहीं आऊंगा (Employee Leave Mail Viral)

एक इन्वेस्टर सिद्धार्थ शाह ने इस मेल का स्क्रीनशॉट एक्स हैंडल पर शेयर किया है. अपने पोस्ट को कैप्शन देते हुए शाह ने लिखा है, 'मेरी जी जेन टीम कैसे छुट्टी को अप्रूव्ड कराती है?. बता दें, इस कर्मचारी ने अपने लीव मेल में ना कोई सर, ना कोई मैम ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही छुट्टी के लिए कोई परमिशन मांगी है, बस बॉस के नाम के साथ लिखा है, 'हाय सिद्धार्थ, मैं 8 नवंबर 2024 को छुट्टी पर रहूंगा, बाय'. अब बीते दिन से वायरल हुए इस पोस्ट पर 1.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और कमेंट्स का सिलसिला अभी भी जारी है.

यहां देखें वायरल पोस्ट

