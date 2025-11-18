क्या एक पेड़ जंगल बन सकता है? कभी देखा है एक पेड़ वाला जंगल? देखें पूरा शहर ढक लेने वाला सबसे बड़ा पेड़

Worlds Largest Cashew Tree: अगर कोई कहे कि 'एक ही पेड़ इतना बड़ा हो गया कि पूरा जंगल बन गया', तो पहली नजर में मजाक लगेगा, लेकिन ब्राजील में ये सचमुच हुआ है. एक ऐसा पेड़ जो इतना फैला कि उसने 20 एकड़ जमीन को अपनी छांव से ढक लिया...इतना कि पूरा फुटबॉल स्टेडियम भी इसके नीचे खो जाए. ये कहानी प्रकृति की उसी जादुई ताकत की है, जो कभी-कभी इंसानी समझ से परे 'चमत्कार' कर देती है.

ये भी पढ़ें:-ये तो गजब ही हो गया...बॉडी बनाने के लिए एसिड के इंजेक्शन लगवाता था बंदा, लुटाए 5 करोड़

ये है दुनिया का इकलौता One-Tree Forest (forest made of single tree)

ब्राजील के रियो ग्रांडे डो नोर्टे राज्य में स्थित Cajueiro da Praia...जिसे लोग प्यार से 'काजू का विशाल पेड़' कहते हैं, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. साल 1888 में एक मछुआरे ने दो काजू के पौधे लगाए थे, उनमें से एक पौधा बढ़ते-बढ़ते इतना फैल गया कि पूरा जंगल बन गया. आज यह पेड़ 8.5 हेक्टेयर (85,000 वर्ग मीटर) में फैला है. मतलब...एक पेड़ = 20 एकड़ की हरियाली.

ये भी पढ़ें:-35 दिन, 50 चूहे और एक लड़की की जिंदगी-मौत से जंग…झाओ की कहानी हिला देगी

ये पेड़ चलता कैसे है? इसका सीक्रेट है Genetic Mutation (world's largest cashew tree)

साधारण पेड़ों की टहनियां जमीन छूते ही टूट जाती हैं, लेकिन इस पेड़ में एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन है. इसकी शाखाएं जब जमीन को छूती हैं, तो वहीं से नई जड़ें उगती हैं और वह हिस्सा नया तना बन जाता है. यानी, पेड़ धीरे-धीरे चलता है...फैलता है और हर साल 6–8 मीटर और बढ़ जाता है. आज इसमें 5000+ तने, 80 लाख पत्तियां और हर साल 80,000 काजू (2.5 टन) पैदा होते हैं.

ये भी पढ़ें:-कहीं Bathroom, कहीं Washroom…आखिर एक ही जगह के इतने नाम क्यों? सुनकर चौंक जाएंगे आप

टूरिस्ट स्पॉट बना..इसकी छांव में 7000 लोग बैठ सकते हैं (ek ped wala jungle)

स्थानीय लोग इसे Tree of Laziness कहते हैं, क्योंकि इसकी छांव इतनी ठंडी और गहरी है कि एक बार लेट जाओ तो उठने का मन ही नहीं करता. यहां रेस्तरां, वॉकवे, गिफ्ट शॉप और व्यूइंग डेक बने हैं. हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहां आते हैं. ऊपर से देखने पर पूरा क्षेत्र हरे समंदर जैसा दिखता है...सांसें थाम देने वाला नजारा.

ये भी पढ़ें:-टॉयलेट सीट में बैठा था सांप, कदमों की आहट सुनते ही बिजली की रफ्तार से हुआ गायब, वीडियो ने छुड़ा दिए पसीने

लेकिन खतरा भी है..कहीं ये पूरा शहर ही न निगल जाए (one tree forest Brazil)

इतनी तेजी से फैलने के कारण इसकी जड़ें अब सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने लगी हैं. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसकी रफ्तार नहीं रुकी, तो 50 साल में ये पूरा नताल शहर ढक सकता है, फिर भी लोग इसे प्रकृति का आठवां अजूबा कहते हैं.

ये भी पढ़ें:-5 साल से एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं? आपकी असलियत खोल रहा है ये वायरल वीडियो!