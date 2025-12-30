विज्ञापन
समंदर में खून जैसी लाल चमक! पायलट ने जो देखा, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया

Terrifying View From the Sky: प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते पायलट को नीचे समंदर खून की तरह लाल चमकता दिखा. पहली नजर में लगा कोई आपदा आ गई है, लेकिन सच्चाई और भी डरावनी निकली.

समंदर में खून जैसी लाल चमक! पायलट ने जो देखा, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया
खून की तरह लाल-लाल क्यो चमक रहा था समंदर...आसमान से पायलट ने जो देखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया

Eerie red glow seen above Pacific Ocean: प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ रहे एक पायलट ने जब नीचे देखा, तो पानी का बड़ा हिस्सा लाल रोशनी से चमक रहा था. यह नजारा इतना अजीब और डरावना था कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोगों को लगा कि शायद समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फट रहा है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है, लेकिन जांच में सामने आया कि यह लाल चमक किसी कुदरती घटना की नहीं, बल्कि चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों की एलईडी लाइट्स की वजह से थी.

पता चला कि, यह लाल रोशनी चीन के विशाल मछली पकड़ने वाले जहाजों की थी, जो रात के अंधेरे में जायंट स्क्विड का शिकार कर रहे थे.

लाल रोशनी और जायंट स्क्विड का खेल (Red Lights and Giant Squid Fishing)

चीन के ये जहाज 'जायंट स्क्विड फिशिंग' के लिए खास तकनीक अपनाते हैं. हर जहाज पर सैकड़ों लाल LED लाइट्स लगी होती हैं. इन लाइट्स की वेवलेंथ स्क्विड को आकर्षित करती है, क्योंकि स्क्विड इसे भोजन का संकेत मानते हैं. रात के अंधेरे में ये लाइट्स समंदर को जाल की तरह घेर लेती हैं और स्क्विड खुद-ब-खुद जहाजों के पास आ जाते हैं. यही वजह है कि ऊपर से देखने पर समुद्र खून जैसा लाल दिखाई देता है.

अंतरिक्ष से भी दिखा चीन का बेड़ा (Chinese Fishing Fleet Seen From Space)

नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने भी इस रोशनी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें खुले समुद्र में चमकते लाल डॉट्स साफ दिखते हैं. यह चीन का विशाल फिशिंग फ्लीट है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है. ये जहाज केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अटलांटिक और हिंद महासागर में भी सक्रिय हैं. कई बार इन पर अवैध मछली शिकार, यानी IUU Fishing के आरोप भी लगते रहे हैं.

क्यों खतरनाक है यह लाल रोशनी वाला शिकार? (Why This Squid Hunting Is Dangerous)

जायंट स्क्विड समुद्री फूड चेन का अहम हिस्सा हैं. अगर इनकी संख्या तेजी से घटती है, तो व्हेल, शार्क और कई बड़ी मछलियों पर सीधा असर पड़ेगा. पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह तरीका समुद्र के पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है.

समंदर में दिख रही लाल चमक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि भविष्य के खतरे का संकेत है. अगर इस तरह का अंधाधुंध शिकार नहीं रुका, तो आने वाले समय में महासागर खाली हो सकते हैं.

