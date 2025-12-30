विज्ञापन
विशेष लिंक

मंगल पर भी आई थी बर्फीली तबाही! ESA की तस्वीरों ने खोले रहस्यमय निशान

क्या आपने कभी सोचा था कि मंगल ग्रह पर भी बर्फीला युग आया होगा? ESA की नई तस्वीरों ने मंगल की सतह पर मौजूद ऐसे रहस्यमय निशानों को दिखाया है, जो बताते हैं कि यह लाल ग्रह कभी बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ था.

Read Time: 3 mins
Share
मंगल पर भी आई थी बर्फीली तबाही! ESA की तस्वीरों ने खोले रहस्यमय निशान
धरती नहीं, मंगल भी झेल चुका है Ice Age! सतह पर आज भी मौजूद हैं इसके सबूत

Mars Ice Age Evidence : धरती पर करीब 70 करोड़ साल पहले आए सबसे भीषण Ice Age के निशान आज भी पहाड़ों, घाटियों और झीलों में दिखते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भी ऐसे ही चौंकाने वाले सबूत खोजे हैं. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने Mars Express मिशन के जरिए हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें साझा की हैं, जो मंगल के प्राचीन जलवायु इतिहास को उजागर करती हैं.

ये भी पढ़ें:-डॉलर की चमक में खो गया घर का सुकून? 5 गुना सैलरी, आधी खुशी...विदेश में बसे भारतीय का छलका दर्द

टूटती जमीन की रहस्यमय रेखाएं (Coloe Fossae on Mars)

ESA की तस्वीरों में तिरछी, लगभग समानांतर रेखाएं दिखती हैं, जिन्हें Coloe Fossae कहा जाता है. ये दरअसल उस समय बनीं जब मंगल की जमीन के हिस्से टूटकर नीचे धंस गए. इसके आसपास कई गड्ढे (craters) भी दिखते हैं, जो अंतरिक्ष चट्टानों के टकराने से बने थे.

Latest and Breaking News on NDTV

घाटियों और गड्ढों में जमी बर्फ की कहानी (Lineated Valley Fill & Concentric Crater Fill)

इन घाटियों और गड्ढों के भीतर घूमती-सी रेखाएं दिखती हैं, जिन्हें Lineated Valley Fill (LVF) कहा जाता है. ये संकेत हैं कि कभी यहां बर्फ और मलबा धीरे-धीरे बहता था. वहीं, Concentric Crater Fill (CCF) में गोल-गोल परतें दिखती हैं, जो बर्फ के जमने और उसके दबाव से बनीं.

ये भी पढ़ें:-

ग्लेशियर जैसे ढांचे, लेकिन ध्रुव से दूर (Lobate Debris Aprons & Axial Tilt)

सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बर्फीले निशान मंगल के उत्तरी ध्रुव से काफी दूर, 39° उत्तरी अक्षांश पर पाए गए हैं. ESA के मुताबिक, इसका कारण मंगल की axial tilt में बदलाव है. जब ग्रह का झुकाव बदलता है, तो बर्फ ध्रुवों से खिसककर मध्य अक्षांशों तक पहुंच जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

5 लाख साल पुराना रहस्य (Recent Martian Ice Age)

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंगल का Ice Age करीब 5 लाख साल पहले भी आया हो सकता है. आज मंगल भले ही सूखा दिखता हो, लेकिन ये निशान बताते हैं कि इसका अतीत काफी सक्रिय और बदलता हुआ रहा है. मंगल पर मिले ये बर्फीले निशान सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि ग्रहों के बदलते मौसम और जलवायु को समझने की एक चाबी हैं. यह खोज भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावना और मानव मिशनों के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें:-कागजों में बराबरी, कोख में भेदभाव…यहां सालभर में हुए 1,10,000 गर्भपात! जानें क्यों जमकर एबॉर्शन करवा रहे लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mars, Martian Ice Age, Mars Exploration, ESA Mars Express, Martian Glaciers, Mars Climate History, Mars Mystery
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com