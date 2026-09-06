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अकेले गंदी नदी साफ करने पर 20 साल के 'बिट्टू तबाही' को मिला नीदरलैंड्स से सीधा ऑफर, ये वीडियो हुआ था वायरल

मध्यप्रदेश के 20 साल के 'बिट्टू तबाही' ने अकेले दम पर अजनार नदी का पूरा कचरा साफ कर दिया. उनका ये जबरदस्त काम देखकर 'The Ocean Cleanup' के डच CEO Boyan Slat इतने इंप्रेस हुए कि, उन्होंने बिट्टू को सीधे अपनी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर कर दिया.

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अकेले गंदी नदी साफ करने पर 20 साल के 'बिट्टू तबाही' को मिला नीदरलैंड्स से सीधा ऑफर, ये वीडियो हुआ था वायरल
अकेले दम पर गंदी नदी की सूरत बदलने वाले 'बिट्टू तबाही' के मुरीद हुए डच CEO

Environmental Activist: मध्य प्रदेश के 20 साल के सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग 'बिट्टू तबाही' के नाम से जानते हैं, ने अकेले दम पर अजनार नदी की सूरत बदल दी. उनकी इस लगन को देखकर 'द ओशन क्लीनअप' के डच CEO बॉयन स्लाट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरेंद्र को अपने साथ काम करने का सीधा ऑफर दे डाला. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक, सुरेंद्र ने बिना किसी मदद या बड़ी टीम के बगैर ही नदी में चारों तरफ फैला प्लास्टिक, थैली और बदबूदार कचरा अकेले साफ कर दिया.

फोटो में दिखा मेहनत का असर

महीनों की लगातार मेहनत के बाद सुरेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम (bittu_tabahi) अकाउंट पर नदी की पहले (Before) और बाद (After) की फोटो शेयर कीं. पहली तस्वीर में नदी का पानी कचरे से पटा नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर में वही जगह बिल्कुल साफ और बहती हुई दिख रही थी. ये फर्क इतना साफ और हैरान करने वाला था कि, उनकी पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई.

सोशल मीडिया की पोस्ट पर CEO ने किया कमेंट

एक्स पर @PicturesFoIder नाम के अकाउंट से शेयर 'बिट्टू तबाही' के (Before) और  (After) की फोटो जब वायरल हुई तो 'The Ocean Cleanup' संस्था के संस्थापक और डच CEO बॉयन स्लाट (Boyan Slat) की नजर भी इस पर पड़ी. नदी की कायापलट देखकर वह इतने इंप्रेस हुए कि, उन्होंने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सीधे लिखा, 'Come work with us' (हमारे साथ आकर काम करो). डच CEO का ये छोटा सा कमेंट सुरेंद्र की मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन गया. 'द ओशन क्लीनअप' पूरी दुनिया के समुद्रों और नदियों से प्लास्टिक पॉल्यूशन हटाने के लिए जानी जाती है. किसी बड़ी मदद के बिना अपने दम पर शुरू किया गया यह काम अब सुरेंद्र को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले गया है. लोग सोशल मीडिया पर उनके इस जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं.

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