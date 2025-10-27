विज्ञापन
मैं कॉलेज जा रही थी... दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा की आपबीती

दिल्ली में कॉलेज जा रही 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों ने एसिड फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित था. छात्रा ने न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

  • दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों ने एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई
  • आरोपी में पीड़िता का परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर इलाके का रहने वाला है
  • जांच में पता चला कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी थी, जिसे अरमान ने छात्रा पर फेंका
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों ने एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. यह घटना तब हुई जब वह रोज़ की तरह कॉलेज जा रही थी. छात्रा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे.

घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके की है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता पर हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है. जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया था. जांच में सामने आया है कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया. हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. 

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था. छात्रा ने कहा, “जब मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया. मैं न्याय चाहती हूं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए.”

सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल जांच जारी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. 

Delhi Acid Attack, Delhi University Student, Mukundpur
