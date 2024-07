नशे में धुत शख्स कोबरा के साथ कर रहा था खिलवाड़, गुस्साए नागराज ने फिर जो किया, वायरल हो रहा Video

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में एक नशे में धुत शख्स एक घंटे से ज्यादा समय तक जहरीले कोबरा (venomous cobra) के साथ छेड़खानी करने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ. मधुबाबू नागराजू, जो बहुत नशे में था, उसने कोबरा को कादिरी में कॉलेज परिसर में रेंगते हुए देखा और उसे पकड़ लिया. सांप ने पास की झाड़ियों में भागने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा.

आसपास मौजूद लोगों और ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद, नागराजू एक घंटे से ज्यादा समय तक लापरवाही से सांप के साथ 'खेलता' रहा. उकसावे से तंग आकर कोबरा ने आखिरकार उस शख्स को काट लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस लापरवाही की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

