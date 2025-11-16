विज्ञापन
Viral Video: जब लड़खड़ाए मालिक के पैर तब बैल ने थाम ली कमान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इंसान और जानवर के बीच के अनोखे प्रेम और समझदारी की मिसाल पेश कर रहा है. देखा जा सकता है कि, कैसे पालतू बैल अपने नशे में धुत मालिक को किस तरह घर ले जाता नजर आ रहा है.

Viral Video: जब लड़खड़ाए मालिक के पैर तब बैल ने थाम ली कमान, वीडियो देख दंग रह गए लोग
नशे में धुत लड़खड़ा रहा था मालिक..ढूंढने निकले पालतू बैल ने इस तरह संभाला, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Drunk Man Viral Video: हाल ही में वायरल इस अनोखे वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इंसान और जानवर के बीच अनोखे प्रेम और समझदारी की मिसाल पेश करता ये वीडियो लोगों को इमोशनल कर रहा है. देखा जा सकता है कि, कैसे बिना बोले भी पालतू बैल सब समझ जाता है. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैल ने घर संभालने की ड्यूटी खुद उठा रखी हो. 

नशे में धुत मालिक...घर ले जाता दिखा बैल (Man Bull Relationship)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक शख्स नशे में इस कदर धुत हो जाता है कि उसे अपने घर का रास्ता तक याद नहीं रहता. लड़खड़ाते कदमों से वह इधर-उधर भटकने लगता है. इस बीच उसका पालतू बैल उसे ढूंढने निकल पड़ता है. चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब बैल अपनी नाक से धीरे-धीरे धक्का देकर उन्हें घर की ओर लाना शुरू कर देता है. ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, 'चलो, घर इसी तरफ है.' बैल उन्हें बिल्कुल ऐसे गाइड कर रहा है जैसे कोई बड़ा भाई छोटे को संभाल रहा हो. यह देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी रोक भी नहीं पा रहे हैं.

वीडियो में बैल की 'इंटेलिजेंस लेवल' ने जीता दिल (pet bull saves owner)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैल पीछे से मालिक को सहारा दे रहा है और धीरे-धीरे घर की ओर ले जा रहा है. मालिक भी बिना बहस किए शांतिपूर्वक तरीके से बैल के पीछे-पीछे चल देता है. इंटरनेट पर लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद खूब मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, 'इतना समझदार बैल तो हर किसी को चाहिए.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब आदमी नहीं, बैल आदमी को संभाल रहा है...जिंदगी गोल है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'रियल लाइफ का असली दोस्त तो ये बैल है.' कुछ यूजर्स ने इसे 'मालिक-पालतू से ज्यादा भाई-भाई वाला रिश्ता' बताया.

