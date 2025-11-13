जब बीच सड़क पर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ सांड, रास्ता बन गया WWE का अखाड़ा, गुस्सा दिला रहे बंदे की निकाली हेकड़ी

Man Who Performing Stunt With Bull On Road: सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमें चौंका देता है या हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देता है. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक शख्स की हरकत देखकर आप भी यही सोचेंगे कि, 'भाई, ये सोच क्या रहा था?' दरअसल, एक बंदा सड़क के बीचोंबीच एक बैल के साथ स्टंट करने निकल पड़ा. ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ-जा रहे हैं और ये जनाब अपनी ही दुनिया में खोए किसी मूवी सीन की तरह बैल को छेड़ने लगते हैं.

बैल को छेड़ना पड़ा भारी (man bull stunt fail)

शुरुआत में देखने वालों को लगा शायद कोई फिल्म का शूट चल रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नजारा ऐसा बदलता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं. वो आदमी बार-बार बैल को उकसाता है और फिर बैल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. पलभर में वह झपटता है और अपने सींगों से उस शख्स को हवा में उछाल देता है. लोग चीख उठते हैं, कुछ मदद के लिए दौड़ते हैं, तो कुछ अपने मोबाइल कैमरे से यह पूरा तमाशा रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं और वही वीडियो अब एक्स (Twitter) पर लाखों बार देखा जा चुका है.

ये तो वही बात हो गई आ बैल मुझे मार 🤣 pic.twitter.com/d1BhmVrTog — Bilal Ahmad || बिलाल अहमद (@BilalShabbu) November 6, 2025

सोशल मीडिया पर रिएक्शन 'बैल से पंगा लेना आसान नहीं' (man vs bull video)

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने लिखा, 'जब बैल गुस्से में हो तो सड़क भी अखाड़ा बन जाती है.' तो कोई बोला, 'सोशल मीडिया फेम के चक्कर में लोग जान तक दांव पर लगा देते हैं.' कई यूजर्स ने चेतावनी दी है कि जानवरों के साथ छेड़छाड़ खतरनाक हो सकती है. चाहे मजाक में ही क्यों न हो.

सोचने वाली बात (bull attack viral)

कुछ पलों की वायरलिटी के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि रियल लाइफ कोई मूवी नहीं होती. थोड़ा-सा संयम और समझदारी रखी जाए, तो कई हादसे रोके जा सकते हैं.

यह वीडियो न सिर्फ मजेदार है, बल्कि एक सख्त सबक भी छोड़ जाता है, 'Nature से खिलवाड़ हमेशा उल्टा पड़ता है.'

