मुंह से गर्दन तक नीला ड्रम फंसाकर सड़क पर बेतहाशा घूम रहा था सांड, हथोड़े मारकर बाहर निकालने की गई कोशिश

Bull Head Stuck in Blue Drum: जंगल हो या शहर, सांड हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. कभी भीड़ में भागते हुए तो कभी सड़क पर अटैक करते हुए, लेकिन इस बार राजस्थान के सीकर से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर हंसी और टेंशन दोनों का कारण बन गया. इस वीडियो में एक सांड ने खुद को ऐसी परेशानी में डाल लिया कि आसपास के लोग भी देखते-देखते घबरा गए. दरअसल, उसने अपना सिर एक नीले ड्रम में घुसा लिया और फिर मुंह से गर्दन तक उसी में फंसकर सड़क पर इधर-उधर भटकता रहा.

ड्रम में फंसा सांड (Neele Drum Me Fasa Saand Ka Sar)

वीडियो में देखा जा सकता है कि सांड बाजार इलाके में बेबस होकर सिर झटकता है. ड्रम पूरी तरह फंसा होता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता. लोग पास आते हैं, लेकिन दूरी बनाकर. हर कोई मदद करना चाहता है, मगर डर इस बात का था कि कहीं ड्रम निकलते ही सांड गुस्से में अटैक न कर दे. कुछ लोग लकड़ी और रस्सियों का सहारा लेकर धीरे-धीरे उसे काबू करने की कोशिश करते हैं.

10 मिनट का रोमांच और टेंशन (Bull Head Stuck In Drum Viral Video)

करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार लोगों ने सांड के सिर से नीला ड्रम निकाल दिया, लेकिन इस दौरान पूरा माहौल तनाव से भरा रहा. ड्रम फंसा होने के कारण सांड और ज्यादा बेचैन हो गया था. लोग एक-दूसरे को इशारों से मदद करने के लिए पुकारते रहे. जैसे ही ड्रम बाहर आया, वहां मौजूद हर किसी ने राहत की सांस ली.

सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा (Bull Head Stuck In Blue Drum)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद ड्रम निकाला गया. वीडियो देखकर यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, ये मजेदार भी है और खतरनाक भी. दूसरे ने कहा, सांड को छुड़ाने वालों की हिम्मत को सलाम. वहीं एक यूजर ने मजाक किया, सांड ने तो हेलमेट का नया वर्जन निकाल लिया.

सांड की शरारतें क्यों वायरल होती हैं? ( viral animal video)

सांड अक्सर सड़क पर या भीड़भाड़ वाली जगहों में अपने अलग कारनामों के कारण चर्चा में आ जाते हैं. कभी लड़ाई करते हुए, कभी किसी वाहन के पीछे भागते हुए और अब ड्रम में फंसकर वायरल होते हुए. यही वजह है कि लोग ऐसे वीडियोज को बार-बार देखते हैं और शेयर भी करते हैं.

