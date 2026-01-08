कोलकाता में जहां हुई ED रेड वहीं पहुंची ममता, नाराज होकर बोलीं- TMC के दस्तावेज उठा ले गए

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और ईडी पर उनकी पार्टी के कागजात और डेटा शीट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. ममता ने कहा कि वे हमारी पार्टी के कागजात को ले जा रहे हैं. बंगाल की सीएम ने कहा कि अगर मैं भी बीजेपी की पार्टी ऑफिस में रेड मारूं तो क्या होगा? यही नहीं, ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के कारण राज्य में SIR के जरिए वोटर्स के डिलीट किए जा रहे हैं.

ममता ने आरोप लगाया कि वो हमारी पार्टी के बारे में सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं. गौरतलब है कि ईडी की टीम आज फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में 15 स्थानों पर छापे मार रही है. इसी दौरान ममता बनर्जी IPAC के सेक्टर पांच ऑफिस में पहुंच गईं.

ममता ने पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद आरोप लगाया कि कैसे किसी पार्टी का हार्ड डिस्क लिया जा सकता है. कैंडिडेट लिस्ट कैसे लिया जा सकता है. पार्टी की रणनीति और प्लान की कैसे कोई ले सकता है, क्या यही ईडी की ड्यूटी है?