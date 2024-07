वेट लॉस जर्नी ने बदली डॉक्टर की जिंदगी, ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर हो रही वायरल, हर कोई जानना चाहता है फिटनेस का सीक्रेट

खानपान और बदलते जीवन शैली के बीच मोटापा एक आम परेशानी बन गई है. वजन जितनी जल्दी बढ़ जाता है, उसे घटाने में उतना ही समय और कड़ी मेहनत लगती है. बहुत लोग वजन घटाना चाहते हैं लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद पूरे प्रोसेस में समय लगने की वजह से कहीं न कहीं मोटिवेशन कम हो जाती है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक-दो सप्ताह जिम और डाइटिंग करने के बाद छोड़ देते हैं तो डॉ. वी की वेट लॉस जर्नी आपको मोटिवेट कर सकती है. वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा उनका एक पोस्ट इन दिनों एक्स पर खूब वायरल हो रहा है. डॉक्टर ने जब अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी तो उनका वजन 120 किलो था.कई यूजर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट जानना चाहते हैं.



ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें वायरल



डॉ. वी नाम की एक्स यूजर ने एक पोस्ट के जरिए अपनी वेट लॉस जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की है. वेट ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए डॉक्टर ने बताया कि मौजूदा स्तर के फिटनेस की वजह से उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है. डॉ. वी ने पोस्ट में लिखा, "मेट्रो स्टेशन पर आज थोड़ी देर पहले की एक छोटी सी घटना- मैं अभी भी निचले स्तर पर था जब मैंने सुना कि ट्रेन मेरे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है. घोषणाएं की गईं और मैंने उतरे हुए यात्रियों को सीढ़ियों से नीचे आते देखा. मैं उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहता था."



अपने इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए यूजर ने आगे लिखा, "मैं अपने पीछे एक भारी बैग के साथ सीढ़ियों से चढ़कर 5-10 सेकेंड से भी कम समय में ही दरवाजा बंद होने से पहले मेट्रो में चढ़ने में कामयाब रही. मैं अपने पहले के 120 किलोग्राम वजन और एक पांडा के फिटनेस स्तर के साथ ऐसा करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी."



A little incident from earlier today at the metro station- I was still on the lower level when I heard the train reach the platform above me. Announcements were made and I saw the alighted passengers coming down the stairs. I didn't want to wait for the one. (1/n) pic.twitter.com/fdgDmsjcGR