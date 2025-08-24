Guru Randhawa Weight Loss: गुरु रंधावा ने सिर्फ 4 महीने में घटाया 15 किलो वजन, जानें उनका फिटनेस सीक्रेट

Guru Randhawa Weight Loss Mantra: आज के समय में हर कोई फिट रहने के लिए मेहनत कर रहा है, सुबह-शाम जिम में पसीना बहा रहा है, लेकिन फिटनेस इतना आसान भी नहीं है. इसे पाने के लिए सिर्फ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, लगातार मेहनत, सही डायरेक्शन और डिसिप्लिन की जरूरत होती है. अगर आप सही तरीके से मेहनत करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो सिर्फ कुछ महीनों में 10 किलो या उससे ज्यादा वजन घटाना भी संभव है.सिंगर और एक्टर गुरु रंधावा(Guru Randhawa Toned Body Tips) ने तो ऐसा करके भी दिखाया है. उन्होंने 2020 में सिर्फ 4 महीने में 15 किलो तक वजन (Guru Randhawa 15kg Weight Loss Journey) कम कर लिया था. आइए जानते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी (Full Body Workout Routine Guru Randhawa)...

गुरु रंधावा ने 4 महीने में घटाया 15 किलो वजन (Guru Randhawa 15 Kg Weight Loss)

गुरु रंधावा कभी ओवरवेट नहीं थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपने आप को नया रूप देने का फैसला किया. 'Bombay Times' से बातचीत में उन्होंने 2020 को अपना 'ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' बताया. हालांकि, लॉकडाउन ने उनके प्लान्स को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया, लेकिन इसी समय उन्हें अपनी म्यूजिक और खुद पर फोकस करने का मौका मिला.

गुरु रंधावा की फिटनेस का मतलब क्या है (Fitness Means to Guru Randhawa)

गुरु रंधावा कहते हैं, 'फिटनेस का मतलब एक्टिव रहना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है.' वह पंजाब के गुरदासपुर से हैं और बचपन से ही एथलेटिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेते आए हैं. लेकिन जैसे-जैसे उनका करियर बढ़ा, फिटनेस थोड़ी पीछे रह गई.

गुरु रंधावा का फिटनेस रूटीन (Guru Randhawa Fitness Routine)

गुरु रंधावा ने बताया कि वह हर बॉडी पार्ट पर काम करना पसंद करते हैं. उन्होंने कहा,'जब आप पर्सनल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के हर हिस्से को समझकर वर्कआउट प्लान बनाते हैं. इससे जब आप खड़े हों, परफॉर्म करें या एक्टिंग करें, तो शरीर हर तरफ से फिट दिखाई दे. इसलिए मैं हर बॉडी पार्ट पर फोकस करता हूं.' यानी उनका फिटनेस प्लान पूरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड था. इसका नतीजा न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उनके फैंस के लिए भी इंस्पायरिंग रहा.

गुरु रंधावा का डाइट प्लान (Guru Randhawa's Diet Plan)

गुरु रंधावा ने खुद को फूडी बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा अपनी असली भूख से कम खाते हैं. उनकी डाइट में सही ऑयल (वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल) में बनी डिश ही खाएं. हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स (ग्रीन वेजिटेबल्स), फ्रूट्स (सेब, अंगूर, केला), फ्रूट जूस (Guava Juice) शामिल हैं.

गुरु रंधावा का फिटनेस मंत्र (Guru Randhawa Fitness Mantra)

अपने इंटरव्यू में गुरु रंधावा ने बताया, सही तरीके से और सही चीजें खाना, पूरी बॉडी पर फोकस करके एक्सरसाइज करने और थोड़े डिसिप्लिन से वजन घटाना और फिट रहना आसान हो सकता है. यह आपको कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करता है.