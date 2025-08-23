विज्ञापन

Honey Singh ने एक महीने में ऐसे घटाया 18 किलो वजन, 7वीं फोटो में तो हनी को पहचान ही नहीं पाएंगे आप

Honey Singh Weight Loss: हनी सिंह की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है. पॉप स्टार्ट ने 4 या 5 नहीं बल्कि एक महीने में पूरे 18 किलो वजन कम करके दिखाया है. जानिए किस डाइट को फॉलो करके हनी ने किया वेट लॉस.

Honey Singh Weight Loss Transformation: यहां जानिए हनी सिंह ने कैसे कम किया अपना वजन.

Honey Singh Fitness: सिंगर हनी सिंह अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं. ज्यादातर खबरों में बने रहने की वजह हनी के नए गाने होते हैं, लेकिन इस बार हनी सिंह (Honey Singh) ने अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को चौंका दिया है. हनी ने एक महीनें में 4-5 किलो नहीं बल्कि पूरे 18 किलो वजन कम करके दिखाया है. रैपर का वजन 95 किलो से 77 किलो पर आ गया है. हनी सिंह ऐसा ना सिर्फ कमिटमेंट बल्कि डिसीप्लिन और सही गाइडेंस से कर पाए हैं. हनी की इस फिटनेस जर्नी में एक्सरसाइज के साथ ही उनकी डाइट का भी अहम रोल रहा है. हनी सिंह के ट्रेनर अरुण कुमार ने इस बात का खुलासा किया है कि हनी सिंह ने किस तरह एक महीने में 18 किलो वजन कम (Weight Loss) करके दिखाया है.

हनी सिंह ने ऐसे घटाया वजन | Honey Singh Weight Loss Secret

हनी सिंह के ट्रेनर अरुण कुमार ने रिवील किया कि हनी सिंह ने स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज के जरिए वेट लॉस किया है.

हनी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कि हनी ने वर्कआउट रूटीन के अलावा नेचुरल फूड सोर्सेस को अपने खानपान का हिस्सा बनाया.

वेट लॉस के लिए हनी ने स्पेशल मेटाबॉलिज्म ग्रीन जूस पिया जिससे उनका वजन 95 से 77 किलो तक आ गया. इस जूस से ना मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस बेहतर तरह से हो पाया.

जिस वेट लॉस जूस (Weight Loss Juice) को पीकर हनी सिंह ने वजन घटाया उसमें चुकुंदर, आंवला, खीरा, गाजर और धनिया के पत्ते डाले जाते हैं. इस ड्रिंक को सुबह उठते ही हनी सिंह पीते हैं.

अपनी डाइट में हनी सिंह रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन भी शामिल करते थे. वेट लॉस डाइट के दौरान हनी प्रोटीन के लिए चिकन और सब्जियां वगैरह खाते थे.

वेट लॉस के लिए हनी सिंह अलग-अलग एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेंथ और कार्डियो की एक्सरसाइज करते हैं. इन एक्सरसाइज से हनी खुद को फिट रखते हैं.

फैंस के यह सवाल करने पर कि इस वेट लॉस के कारण कहीं हनी बीमार तो नहीं हो गए हैं या उनकी सेहत तो नहीं बिगड़ गई है, इसपर हनी ने बताया कि आने वाले बेहतर दिनों के लिए वह हार्डवर्क कर रहे हैं.

Lifestye, Honey Singh, Weight Loss, Honey Singh Weight Loss Transformation, Honey Singh Weight Loss
