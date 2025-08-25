विज्ञापन

मोटापे पर लगाम लगा सकते हैं ये 5 फ्रूट, रोजाना खाएंगे तो तेजी से करेंगे वेट लॉस

वजन घटाने के लिए केवल डाइटिंग ही नहीं बल्कि स्मार्ट फूड चॉइस भी जरूरी है. सेब, बेरीज, केला, खरबूजा और अमरूद जैसे फल हेल्दी तरीके से मोटापा घटाने में मदद करते हैं और बॉडी को जरूरी पोषण भी देते हैं.

वजन घटाना हुआ आसान, डाइट में शामिल करें ये हेल्दी फ्रूट्स

Weight loss fruits: आज की लाइफस्टाइल में मोटापा हर दूसरे इंसान की बड़ी समस्या बन चुका है. एक्स्ट्रा वेट न सिर्फ आपकी बॉडी शेप खराब करता है बल्कि डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को भी न्योता देता है. ऐसे में सही डाइट, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है. डाइट में प्रोटीन युक्त फूड्स जैसे दालें, अंडा, मछली, पनीर और सोया शामिल करें. वहीं फाइबर युक्त अनाज, फल और सब्जियां वेट लॉस में तेजी से मदद करती हैं. शुगर और जंक फूड से परहेज, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मोटापा घटाने के अहम फॉर्मूले हैं.

Photo Credit: Canva

सेब का सेवन करें | apple for fat loss

सेब को वजन घटाने का सुपरफ्रूट माना जाता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल और कैरोटीनॉयड न सिर्फ मोटापा कंट्रोल करते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं. सुबह नाश्ते में एक सेब खाना लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है.

बेरीज हैं स्लिमिंग सीक्रेट | fruits for weight loss

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसभरी का सेवन वजन कम करने के लिए बहुत असरदार है. इनमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स भूख को कंट्रोल करते हैं. बेरीज खाने से पेट जल्दी भरता है और ओवरईटिंग से बचाव होता है. रिसर्च भी मानती है कि ये वेट लॉस का शानदार फल हैं.

केला करेगा क्रेविंग कंट्रोल | healthy fruits for slim body

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यूएस की रिसर्च के मुताबिक, एक मीडियम साइज केला वेट लॉस में मददगार है. केला फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और क्रेविंग को कम करता है. इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है और हेल्दी रखता है.

खरबूजा रखेगा हाइड्रेटेड | best fruits for reducing fat

गर्मियों में वजन घटाने के लिए खरबूजा बेस्ट चॉइस है. इसमें 92% तक पानी होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और ओवरईटिंग से रोकता है. ये लो-कैलोरी फ्रूट तेजी से मोटापा घटाने में मदद करता है. तरबूज और खरबूजा दोनों ही बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं.

Photo Credit: Canva

अमरूद है फाइबर का खजाना | fruits to reduce appetite

अमरूद कम कैलोरी और हाई फाइबर फ्रूट है. यह पाचन सुधारता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है. इसका सेवन करने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

