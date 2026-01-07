विज्ञापन

कार के अंदर रखी पानी की बोतल कितने दिनों में एक्सपायर हो जाती है, क्या गाड़ी में रखा पानी पीने के लिए सुरक्षित है?

What happens if you drink from a water bottle left in a car: डॉक्टर बताते हैं कि कार में रखी पुरानी पानी की बोतल आपके लिए सबसे खतरनाक ड्रिंक बन सकती है.आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

Read Time: 3 mins
Share
कार के अंदर रखी पानी की बोतल कितने दिनों में एक्सपायर हो जाती है, क्या गाड़ी में रखा पानी पीने के लिए सुरक्षित है?
कितना सेफ है गाड़ी में रखा हुआ पानी?

What happens if you drink from a water bottle left in a hot car: कई बार हम कार में पानी की बोतल रख देते हैं और दिनों तक उसे वहीं पड़ा रहने देते हैं. फिर जब प्यास लगती है तो बिना सोचे-समझे वही पानी पी भी लेते हैं. लेकिन क्या यह पानी सच में सुरक्षित होता है? इसी विषय पर फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. आइए जानते हैं इसे लेकर डॉक्टर क्या कहत हैं- 

खांसने या छींकने पर यूरिन लीक हो जाता है? रोज बस 10 मिनट कर लें ये योगासन, दूर हो जाएगी दिक्कत

कितना सेफ है गाड़ी में रखा हुआ पानी?

डॉक्टर मनन बताते हैं कि कार में रखी पुरानी पानी की बोतल आपके लिए सबसे खतरनाक ड्रिंक बन सकती है. जब कार धूप में खड़ी रहती है तो उसके अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस गर्मी की वजह से प्लास्टिक की बोतल धीरे-धीरे टूटने यानी डिग्रेड होने लगती है. ऐसे में प्लास्टिक से हानिकारक केमिकल पानी में घुलने लगते हैं. ये केमिकल्स शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं.

डॉक्टर कहते हैं, अक्सर लोग आधी बोतल पानी पीकर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाद में काम आ जाएगी. लेकिन यही आदत खतरनाक हो सकती है. गर्मी, धूप और लंबे समय तक बंद कार में रहने के कारण पानी सिर्फ बासी नहीं होता, बल्कि उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है. इससे सिर दर्द, पेट खराब और लंबे समय में हार्मोन असंतुलन जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं.

क्या मिनरल वॉटर सेफ है?

कई लोग सोचते हैं कि मिनरल वॉटर की बोतल सुरक्षित होती है, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा. लेकिन सच यह है कि चाहे बोतल किसी भी ब्रांड की हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है और गर्म होने पर उसके अंदर के तत्व पानी में मिल सकते हैं. इसलिए ऐसी बोतलें कार में लंबे समय तक रखना बिल्कुल सही नहीं है.

ऐसे में बेहतर यही है कि कार में पड़े पुराने पानी को कभी न पिएं. अगर बोतल कई घंटे या दिन से पड़ी है, खासकर धूप में गरम कार में, तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. हमेशा ताजा पानी पीने की आदत डालें. कोशिश करें कि हर बार बाहर निकलते समय नई बोतल साथ रखें या घर की स्टील या ग्लास बोतल का इस्तेमाल करें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthy Life, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com