सुबह 5:00 बजे उठने के लिए रात को कितने बजे सोना चाहिए?

How to wake up early : क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह 5 बजे उठने का अलार्म तो लगाते हैं, लेकिन उसे बंद करके वापस सो जाते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं. सुबह जल्दी उठना बहुत से लोगों के लिए एक सपने जैसा होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें गलती आपकी नहीं, बल्कि आपके सोने के समय की हो सकती है? जी हां, अगर आप सही समय पर सोते हैं, तो सुबह 5 बजे उठना आपके लिए बच्चों का खेल हो सकता है. तो चलिए जानते हैं सुबह 5 बजे उठने के लिए रात को कितने बजे तक सो जाना चाहिए.

सिर्फ घंटे गिनना ही काफी नहीं, अच्छी नींद भी है जरूरी

सिर्फ 7-8 घंटे बिस्तर पर लेटना ही काफी नहीं है, नींद की क्वालिटी का अच्छा होना भी उतना ही जरूरी है. गहरी और अच्छी नींद के बिना, 8-9 घंटे सोने के बाद भी आप सुबह थका हुआ महसूस कर सकते हैं. इसलिए, जल्दी सोने के साथ-साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है-

हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, यहां तक कि छुट्टियों में भी. इससे आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है.

सोने से कम से कम एक घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें. इनसे निकलने वाली नीली रोशनी नींद पैदा करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को कम कर देती है.

सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लें. डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए. सोने से ठीक पहले ज्यादा खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है.

दोपहर के बाद चाय या कॉफी का सेवन करने से बचें. कैफीन आपको जगाए रख सकता है और आपकी नींद में बाधा डाल सकता है.

सोने के लिए आपका कमरा शांत, अंधेरा और ठंडा होना चाहिए. आरामदायक बिस्तर और तकिए का इस्तेमाल करें.

सुबह जल्दी उठने से न केवल आपको अपने दिन की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. जल्दी उठने वाले लोग अक्सर कम तनाव महसूस करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है और वे दिनभर अधिक ऊर्जावान रहते हैं. सुबह जल्दी उठने से व्यायाम और स्वस्थ नाश्ते के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है.

