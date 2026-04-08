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चेन्नई का 'दिलदार' बॉस, कर्मचारियों को गिफ्ट की करोड़ों की लग्जरी Audi A4, वीडियो देख इंटरनेट पर मचा तहलका

मिठाई के डिब्बे और सूखे मेवों का दौर अब पुराना हुआ, चेन्नई के एक 'दिलदार' बॉस ने वफादारी का ऐसा सिला दिया कि सीधे कर्मचारियों के गैरेज में लग्जरी 'ऑडी' खड़ी कर दी. जब कदरदान कद्र करने पर आए, तो किस्मत की चाबी सीधे करोड़ों की कार में बदल जाती है. रेफेक्स ग्रुप का यह 'व्हील ऑफ अचीवमेंट' आज हर नौकरीपेशा इंसान का ख्वाब बन गया है.

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चेन्नई का 'दिलदार' बॉस, कर्मचारियों को गिफ्ट की करोड़ों की लग्जरी Audi A4, वीडियो देख इंटरनेट पर मचा तहलका
दिवाली बोनस भूल जाइए! चेन्नई के इस बॉस ने तो सीधे 'ऑडी' की चाबियां कर्मचारियों को थमा दीं, वीडियो देख जल उठेंगे पड़ोसी

Chennai company employee gift: कहते हैं कदर करने वाला मिल जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती. चेन्नई की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा किया है कि अब हर कोई अपना रिज्यूमे अपडेट करने की सोच रहा है. यहां मिठाई के डिब्बे नहीं, सीधे करोड़ों की लग्जरी कारें बांटी गई हैं.

बॉस हो तो ऐसा...चेन्नई के 'Refex Group' ने कॉर्पोरेट जगत में तहलका मचा दिया है. जहां लोग साल के अंत में इंक्रीमेंट के लिए दुआएं मांगते हैं, वहीं इस कंपनी ने अपने 12 जांबाज कर्मचारियों को चमचमाती 'Audi A4' कारें तोहफे में दे दीं. ये कोई मामूली बात नहीं है भाई, एक-एक गाड़ी की कीमत ऑन-रोड लगभग 60 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

सिर्फ रसूख नहीं, वफादारी का मिला इनाम (Refex Group gifts Audi cars)

इस 'उपलब्धि के चक्र' (Wheel of Achievement) की सबसे खास बात यह रही कि ये कारें सिर्फ बड़े ओहदे वाले अफसरों को नहीं दी गईं. कंपनी ने उन चेहरों को चुना जिन्होंने बरसों से अपना पसीना बहाया और मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे. ये तोहफा उन वफादारों के लिए था, जिन्होंने 'रेफेक्स ग्रुप' को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी जान लगा दी.

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क्या खास है इन 12 ऑडी कारों में? (Luxury Features and Engine Power of Audi A4)

अब जब गाड़ी ऑडी हो, तो जलवा तो होगा ही. इन कर्मचारियों को मिली Audi A4 में 2.0-लीटर का ताकतवर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो महज 7 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेता है. अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं...शानदार सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और म्यूजिक का ऐसा सिस्टम कि सफर में मजा आ जाए. सोशल मीडिया पर जब इन 12 कारों की कतार दिखी, तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं.

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आजकल के दौर में जहां कंपनियां सिर्फ टारगेट की बात करती हैं, रेफेक्स ग्रुप का यह कदम एक मिसाल है. यह दिखाता है कि अगर आप अपने 'वर्कर्स' की इज्जत करेंगे, तो वो आपकी कंपनी को अपना परिवार मानकर काम करेंगे. ये सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि उन 12 परिवारों की खुशियों की नई चाबी है. चेन्नई की इस कंपनी की दरियादिली ने पूरे देश का दिल जीत लिया है. ये किस्सा गवाह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही वक्त और सही 'बॉस' का इंतजार होता है. अब आप भी अपनी मेहनत जारी रखिए, क्या पता अगला नंबर आपकी कंपनी का हो.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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