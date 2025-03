दशकों पुराने कागज ने बदली किस्मत...घर की सफाई के दौरान मिले 37 साल पुराने कागजात, शख्स की खुशी देख हंस पड़े लोग

Chandigarh man finds RIL shares: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा मामला वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर रखा है. दरअसल, हाल ही में एक शख्स को घर की सफाई करते समय एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले कि वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं. चंडीगढ़ के रहने वाले रतन ढिल्लों को 37 साल पुराने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मिले, जिनकी कीमत आज ₹11 लाख हो चुकी है. इस खोज के बाद शख्स की खुशी देखने लायक थी और जब यह मामला इंटरनेट पर शेयर किया गया, तो यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी.

कहां मिले 37 साल पुराने शेयर? (Reliance Shares Viral News)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह व्यक्ति अपने पुराने कागजात ढूंढ कर रहा था, जब उसे 1987 में खरीदे गए रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के कुछ शेयर मिले. उस समय इन शेयरों की कीमत मामूली थी, लेकिन 37 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जबरदस्त ग्रोथ के चलते उनकी वैल्यू आज ₹11 लाख तक पहुंच चुकी है.

यहां देखें वायरल पोस्ट

We found these at home, but I have no idea about the stock market. Can someone with expertise guide us on whether we still own these shares?😅@reliancegroup pic.twitter.com/KO8EKpbjD3