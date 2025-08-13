2 दिन बाद बाजार ने दिखाई अपनी ताकत, सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त, इन 5 शेयरों ने किया मालामाल

HDFC बैंक लिमिटेड और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के बढ़त में रहने से निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने दो दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया. अमेरिका में महंगाई के आंकडों के आने से सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई. निफ्टी-50 ने 24,600 के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है. पेटीएम, नायका, एनएमडीसी और रेल विकास के शेयरों ने कारोबारियों को अपनी तरफ खींचा.

ये 5 शेयर सेंसेक्स रहे सबसे आगे

BEL के शेयर 2.25 फीसदी की ग्रोथ के साथ 388.80 अंक पर बंद हुए.

ETERNAL कंपनी के शेयर में 2.29% फीसदी की ग्रोथ देखी गई. शेयर 312.90 रुपये पर बंद हुआ.

कोटक बैंक के शेयर 1.52% बढ़त के साथ 1,988.70 रुपये पर बंद हुए.

M&M के शेयरों में 1.78% की तेजी देखी गई. इस तेजी की वजह से शेयर 3,294.00 रुपये तक पहुंचे.

टाटा मोर्टस के शेयर आज 1.41% चढ़े. इस बढ़त के साथ 663.30 रुपये पर शेयर ने अपना कारोबार बंद किया.

पावर ग्रिड के शेयर में 1.42% की ग्रोथ रही, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के भाव 288.70 रुपये पर पहुंच गए.

निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज निफ्टी में सबसे आगे

अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की अगुवाई में निफ्टी 24600 अंक के ऊपर बंद हुआ. हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स ने वैश्विक बाजारों के मुकाबले मामूली रूप से कमजोर प्रदर्शन किया. निफ्टी की 36 कंपनियाँ हरे निशान में बंद हुईं. निफ्टी फार्मा, एल्केम लैब्स और लॉरस लैब्स प्रॉफिट के मामले में सबसे आगे रहीं.

रुपया हुआ मजबूत

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 87.44 डॉलर पर बंद हुआ. मंगलवार को रुपया 87.71 डॉलर पर बंद हुआ था.सेंसेक्स की बात करें तो 0.38% की बढ़त के साथ 80,500 अंकों पर बंद हुआ. आज सेंसेक्स का हाई लेवल 80683.74 था वहीं, लो लेवल 80319 अंक पर रहा. आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स में 304.31 अंक की बढ़त देखी गई.