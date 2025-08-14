Stock Market Today: सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,600 के ऊपर, अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

Stock Market Updates: आज यानी 14 अगस्त, गुरुवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुले. बीएसई सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 80,649.97 पर और निफ्टी 50 करीब 33 अंक की तेजी के साथ 24,652 पर ट्रेड कर रहा था. यह बढ़त एशियाई बाजारों के पॉजिटिव सेंटिमेंट के बीच देखने को मिली, लेकिन रूस-अमेरिका वार्ता से पहले निवेशकों की सतर्कता भी बनी रही.

अदाणी ग्रुप में खरीदारी, शेयर उछले

गुरुवार सुबह अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखी गई. अदाणी टोटल गैस 1% से ज्यादा चढ़ा, जबकि अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी ग्रीन में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज हुई.

आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी

शुरुआती कारोबार में आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई.सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल में 1.05 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में क्रमशः 0.76 प्रतिशत और 0.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अन्य अधिकांश इंडेक्स मिले-जुले रहे.

वहीं, बीएसई स्मॉलकैप में 0.12 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

टॉप गेनर और लूजर

निफ्टी में, इंफोसिस 1.29 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, जिसके बाद एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, अदाणी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स का स्थान रहा. टॉप लूजर्स में टाटा स्टील में 1.22 प्रतिशत की गिरावट आई, उसके बाद ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को का स्थान रहा.

अंतरराष्ट्रीय बाजार के माहौल का असर

एशिया-प्रशांत के शेयर बाजार (जापान को छोड़कर) का एमएससीआई इंडेक्स 0.2% चढ़ा, जिससे बुधवार की तेजी को और सपोर्ट मिला. यह उछाल अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने की उम्मीदों के कारण है.

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में मिलेंगे. दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की संभावना पर चर्चा होगी. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन शांति के लिए राजी नहीं हुए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

भारतीय बाजार के निवेशक इस पर खास नजर रख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के कारण भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था. अगर बातचीत सकारात्मक रही तो भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन कम हो सकता है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिलेगा.

पिछले सत्र का हाल

बुधवार 13 अगस्त को बाजार चौतरफा तेजी के साथ बंद हुआ था. उस दिन सेंसेक्स 304.32 अंक यानी 0.38% चढ़कर 80,539.91 पर और निफ्टी 131.95 अंक यानी 0.54% बढ़कर 24,619.35 पर बंद हुआ था.

इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स करीब 1% चढ़ा

निफ्टी और सेंसेक्स इस हफ्ते अब तक करीब 1% चढ़ चुके हैं और लगातार 6 हफ्तों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला थमने की ओर है. हालांकि, शुक्रवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेंगे, इसलिए आज का सत्र निवेशकों के लिए खास माना जा रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)