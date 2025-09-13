बेंगलुरु के टूटे हुए, कचरे से भरे फुटपाथ का कनाडाई शख्स ने शेयर किया Video, यूजर बोले- यहां से गुजरना जानलेवा!

हम सभी चाहते हैं कि चलने- फिरने के लिए साफ- सुथरी जगह हो, लेकिन कई बार रास्ते टूटे हुए, कचरे से भरे होते हैं, जिस कारण वहां गुजरना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कनाडाई व्यक्ति (Canadian Man) ने बेंगलुरु (Bengaluru) के फुटपाथ की गंदगी और खतरनाक दुर्दशा के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में.

शख्स ने दिखाया बेंगलुरु के फुटपाथ का सच



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कनाडाई व्यक्ति जिनका नाम कैलेब फ्राइसन हैं, उन्होंने वीडियो के जरिए बेंगलुरु के फुटपाथ की सच्चाई दिखाई. इस वीडियो में उन्होंने मैजेस्टिक बस स्टैंड (Majestic bus stand) से पास के स्टारबक्स (Starbucks) तक 2.4 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बारे में बताया है. वीडियो में, फ्राइसन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उन्हें खुली नालियां, कंटीले तार और फुटपाथ पर बनी गंदगी से गुजरना पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि फुटपाथ टूटा हुआ और कचरे से भरा हुआ है. ऐसे में एक आम नागरिक का वहां से गुजरना सच में जोखिम भरा है.

कनाडाई व्यक्ति का इरादा भारत की आलोचना करना नहीं है



कनाडाई व्यक्ति ने अपनी वीडियो में जोर देकर कहा कि उनका इरादा भारत की आलोचना करना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों के बारे में बताना हैं, जहां सुधार की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों को सहूलियत हो. उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, "मैं सिर्फ भारत की आलोचना नहीं करना चाहता. मुझे इस देश की बहुत परवाह है और इस वीडियो के जरिए मैं चाहता हूं कि कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले".



आपको बता दें, यह कनाडाई व्यक्ति का पहला वीडियो नहीं है. उन्होंने पहले भी कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें अलग-अलग मुद्दों पर जोर दिया गया है. इसी साल मई में उन्होंने अपने "Polite India Challenge" वीडियो के जरिए एक ऑनलाइन बहस छेड़ दी थी, जिसमें उन्होंने भारतीयों से रोजमर्रा की बातचीत में विनम्रता (Politeness) अपनाने का आग्रह किया था.

लोगों ने दिए रिएक्शन



कनाडाई व्यक्ति ने ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. जिसे अब तक 557.6K व्यूज मिल चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा है अगर आपकी ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए', दूसरे यूजर ने लिखा, 'सच में ऐसे रास्ते पर चलना मुश्किल होने के साथ- साथ जानलेवा है. हम शर्मिंदा है', तीसरे यूजर ने लिखा, ' ये हाल सिर्फ बेंगलुरू का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है'.

