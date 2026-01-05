आज से घर बैठे फटाफट बुक होगा ट्रेन टिकट, रेलवे का 8 घंटे वाला नियम लागू, आधार से मिलेगा फायदा

रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम आज से लागू हो गया है, जिससे आज से घर बैठे फटाफट ट्रेन टिकट बुकिंग हो सकेगी. मोबाइल से भी कहीं भी और कभी भी ये ट्रेन टिकट बुक होंगे और दलाल फायदा नहीं उठा पाएंगे. IRCTC के नए नियमों के अनुसार, पांच जनवरी से आधार कार्ड से आईडी लिंक करने वाले यूजर्स ही सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग कर पाएंगे. हालांकि ये नियम किसी ट्रेन की टिकट बुकिंग की 60 दिन की विंडो खुलने के पहले दिन होगा. किसी ट्रेन के एडवांस टिकट बुकिंग का वक्त 60 दिन पहले शुरू होता है.इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी ने ये नियम तीन चरणों में लागू किया है. पहला चरण 29 दिसंबर से चालू हुआ था. दूसरा चरण पांच जनवरी और तीसरा चरण 12 जनवरी से प्रारंभ होगा.

29 दिसंबर से आधार लिंक यूजर्स ही सुबह 8 से 12 बजे तक टिकट बुकिंग कर पाएंगे

5 जनवरी से सुबह 8 से शाम 4 बजे (8 घंटे) तक टिकट बुकिंग हो पाएगी

12 जनवरी से सुबह 8 से रात 12 बजे तक ऐसे यूजर्स ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे



ऑनलाइन टिकटों में हेराफेरी की शिकायत

आईआरसीटीसी के इस नियम का उद्देश्य आम आदमी को ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ज्यादा मौका देना है. अक्सर दलाल और ऐसे टिकटों की बुकिंग का धंधा करने वाले बड़े पैमाने पर एडवांस टिकट बुक कर ले जाते हैं.जबकि जरूरतमंद आम आदमी को टिकट नहीं मिल पाता है. होली, दिवाली हो या कोई भी त्योहार. ऑनलाइन टिकट की 60 दिनों की टिकट बुकिंग खुलते ही मिनटों में फुल दिखाने लगती है. रेलवे को लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थीं.

रेलवे का नया नियम केवल जनरल कोटे में रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए है.ट्रेन टिकट की दलाली और सॉफ्टवेयर के जरिये धड़ाधड़ टिकट बुक करने वालों पर लगाम लगेगी. हर रेलयात्री के पास पहले से अपना टिकट तय तारीख, त्योहार, शादी-ब्याह आदि के लिए बुक करना आसान होगा. टिकट बुकिंग के पहले दिन आठ घंटों तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. सिर्फ आम रेल यात्री ही इसका लाभ उठा पाएगा.



1. कैसे आधार से ट्रेन टिकट बुक होगा

रेल टिकट बुक करने वाली यात्री का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए. ट्रेन टिकट बुकिंग के समय आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.ओटीपी के बाद ही ट्रेन टिकट बुक हो पाएगा.

2. बिना आधार लिंक के कैसे टिकट बुकिंग

अगर आपका आईआईआरसीटीसी लॉगइन आधार से लिंक नहीं हैं तो उसे तुरंत कर लें या आईडी नहीं है तो नई आईडी बना लें.अगर आधार लिंक नहीं है तो 60 दिनों पहले बुकिंग शुरू होने के आठ घंटों तक आप टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

3. काउंटर टिकट बुकिंग कैसे होगी

अगर आप रेलवे स्टेशन या बाहर किसी काउंटर पर टिकट बुकिंग कराते हैं तो भी ओटीपी आएगा और उसी से टिकट बुक होगा.ऐसे में यात्री का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, तभी टिकट बुकिंग हो पाएगी. अगर परिजन या किसी और टिकट ले रहे हैं तो भी ओटीपी चाहिए होगा.

IRCTC यूजर्स आईडी आधार लिंक कैसे करें?

IRCTC ऐप और वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा

My Profile सेक्शन में जाएं

Aadhaar KYC का ऑप्शन चुनें

फिर मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल फीड करें