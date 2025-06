खराब निकली दाल तो कैमरा लेकर पैंट्री में घुसा यात्री, स्टाफ से हो गई तगड़ी बहस, IRCTC को देना पड़ा जवाब

इंडियन रेलवे (Indian Railway) बीते कई समय से चर्चा के साथ विवादों में भी है. कभी भयंकर रेल हादसे (Train Accidents) तो कभी ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ से होने वाले जानलेवा हादसे, सीट से ज्यादा यात्रियों को टिकट देना, तो कभी ट्रेन में पैसे देकर भी सुविधाओं के नाम पर यात्रियों के साथ धोखा होना. अब एक यात्री ने हिम्मत दिखाते हुए रेल प्रशासन के कान खड़े कर दिये हैं. दरअसल, यह यात्री रेल में पैसे देकर मिलने वाले खाने की शिकायत करने पैंट्री रूम में जा घुसा और वहां, काम कर रहे सभी वर्कर्स से खाने की शिकायत की. रेल के अंदर से आया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Received spoiled food during my train journey on AP express(20806) dated 23/06/25. @IRCTCofficial @RailwaySeva @RailMinIndia please take a look into this and take and action. pic.twitter.com/4MG9xLS54n

खराब खाना लेकर पैंट्री में घुसा यात्री ( Train Passenger in Pantry Room)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि शॉट्स और पीले रंग की टी-शर्ट पहने ये लंबा-चौड़ा यात्री कैसे पैंट्री स्टाफ की क्लास लगा रहा है. यात्री ने कहा है कि यह दाल ठीक नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ पैंट्री स्टाफ का मेंबर दाल खा रहा है और इसे सही बता रहा है. यात्री ने साफ कह दिया कि यह दाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन स्टाफ मेंबर इस बात को मानने को तैयार नहीं है. ऐसे में दोनों में जमकर बहस हुई. जब इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इंडियन रेलवे (IRCTC) को इसका जवाब देना पड़ा. यात्री ने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर लिखा है, 'मैंने 23 जून 2025 को आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस (20806) में मुझे ट्रेन में यात्रा के दौरान बासी या कहे खराब खाना मिला, इस पर कार्रवाई करे'.

Your complaint has been registered on RailMadad and complaint no. has been sent through SMS on your mobile no. You may track your complaint via this link https://t.co/l5xDpG8Ncv