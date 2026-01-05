Dhurandhar Box Office Collection Day 32: धुरंधर ने 32वें दिन भी नहीं मानी हार, बॉक्स ऑफिस की बनी सिकंदर

Dhurandhar Box Office Collection Day 32: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' ने रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की फिल्म ने 32वें दिन के हिसाब से भी शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने 32वें दिन 5.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस बात की जानकारी धुरंधर बनाने वाले जियो स्टूडियोज ने अपने एक्स एकाउंट पर दी है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. कहानी भारतीय जासूस हमजा की है, जो पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन:

- पांचवें वीकेंड (दिन 29-31) में फिल्म ने करीब 33 करोड़ रुपये कमाए.

- दिन 30 (शनिवार): 11.75 करोड़ रुपये

- दिन 31 (रविवार): 12.75 करोड़ रुपये

- दिन 32 (सोमवार): अनुमानित 5.40 करोड़ रुपये

अब फिल्म की कुल भारत नेट कमाई 825.70 करोड़ रुपये पहुंच गई है. दुनिया भर में यह 1200 करोड़ रुपये पार कर चुकी है, जो इसे ऑल टाइम की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में शुमार करता है. गिरावट की वजह छुट्टियों का खत्म होना और स्कूल-कॉलेज खुलना माना जा रहा है.

साथ ही, जल्द आने वाली साउथ की बड़ी फिल्में जैसे प्रभास की 'द राजा साब' और विजय तलापति की फिल्में भी असर डाल सकती हैं. फिर भी, 'धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. यह लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट कमाई करने वाली फिल्म रही. अब यह 'पुष्पा 2' के कुछ रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रही है. फिल्म की सीक्वल 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में आएगी. दर्शक इसे अब भी पसंद कर रहे हैं, और कुल कमाई 850 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है.