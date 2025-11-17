विज्ञापन
घूंघट की आड़ में लड़कों की टोली ने किया ऐसा नाच, उड़ा दिया गर्दा..लूट ली महफिल, लोग बोले- उफ्फ ये अदा

Boys Dance Viral Video: शादी से जुड़ा यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है. धूम मचा रहे इस वीडियो में लड़कों की टोली बॉलीवुड के पॉपुलर गाने 'घूंघट की आड़ से' पर ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि देखने वाले बस एक टक देखते ही रह गए.

Wedding Viral Video: शादी में दोस्तों का रोल क्या होता है? बस एक...दुल्हे के हर पल को यादगार बना देना और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो ठीक वही करता दिख रहा है. एक दोस्त की शादी में कुछ लड़कों ने ऐसा धमाल मचाया कि दूल्हा–दुल्हन से ज्यादा चर्चा इन 'घूंघटवाली बाराती मंडली' की होने लगी. उनका डांस इतना मजेदार है कि वीडियो देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

स्टेज पर धांसू एंट्री, लड़कों ने लूट ली पूरी महफिल (Boys dancing to Ghoonghat Ki Aad Se)

वायरल वीडियो में चार-पांच लड़के दुल्हन की सहेलियों की तरह लंबा घूंघट डालकर स्टेज पर आते हैं. जैसे ही 'घूंघट की आड़ से' गाना बजता है, वे एक साथ इतना परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन दिखाते हैं कि एक पल के लिए लगता है...ये सच में प्रोफेशनल फीमेल डांस ग्रुप हो. उनके एक्सप्रेशन, हाथों की अदाएं और घूंघट को गिरने से बचाते हुए किए गए फनी...फ्लोइंग स्टेप्स लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर देते हैं.

डांस इतना फनी कि मेहमानों की हंसी नहीं रुके (Ghoonghat Dance Boys) 

स्टेज के नीचे बैठे मेहमान लगातार ताली बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और मोबाइल कैमरे ऑन कर एक-एक मूव कैद कर रहे हैं. बैकग्राउंड में खड़े दोस्त भी चिल्लाकर उनकी हौसला-अफजाई करते नजर आते हैं. दोस्तों का यह डांस सिर्फ मजाक-मस्ती नहीं था...इसमें इतनी एनर्जी, फन और एक्टिंग थी कि जिसने भी वीडियो देखा, तारीफ किए बिना नहीं रह सका. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो kathiyawadiboyz नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'किसकी शादी में करोगे भाई? ऐसा डांस? दोस्त की शादी में ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया भाई.'

सोशल मीडिया पर बवाल, रिएक्शन भी जबरदस्त (Boys dance at friend wedding)

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बरसात कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'इनका डांस तो असली हाइलाइट था, दुल्हन की सहेलियां भी शरमा जाएं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शादी में ऐसे ही दोस्तों की जरूरत होती है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'भाई लोग शादी को यादगार बनाने में PhD होल्डर हैं.' लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स के साथ यह वीडियो अब सोशल मीडिया का 'फील-गुड कंटेंट' बन गया है.

