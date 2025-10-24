कोचिंग सेंटर के बाहर कमर लचकाते हुए डांस करने लगा लड़का, देख लोग बोले- मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए

Ladke Ka Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लड़के-लड़कियां खड़े हैं, तभी अचानक एक लड़का आता है और फ़िल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के हिट गाने 'पास वो आने लगे जरा जरा' पर दमदार अंदाज में कमर लचकाते हुए डांस करने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, ना स्टेज...बस देसी अंदाज़ में, पूरे कॉन्फिडेंस से लड़का उस जगह को रैंप बना देता है. उसके मूव्स देखकर कुछ लड़के शॉक में खड़े रह जाते हैं, जबकि कुछ लड़कियों की तो हंसी रुक ही नहीं रही होती है.

वीडियो ने ढाया कहर (Boy Desi Dance)

वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है, जब लड़का अपने बाल झटकते हुए डांस करता है और पीछे से आवाज आती है, 'ओ भाई, क्या कर रहा है.' बस, फिर क्या था...वीडियो रील बन गया और इंटरनेट पर लोग इस 'कोचिंग रोमियो' को देखकर ठहाके लगा रहे हैं. कमेंट्स में कोई उसे 'Dance King of Tuition' कह रहा है, तो कोई लिख रहा है, 'Confidence ऐसा होना चाहिए कि पूरी क्लास देखे.'

यहां देखें वीडियो

लोगों ने मौज लेने में नहीं छोड़ी कोई कसर (BOY dance performance)

वहीं कुछ लोग डांस देखने के बाद मजे लेते हुए बोले, 'भाई का दिल नहीं टूटा, पूरा सिलेक्शन छूट गया होगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब ये बच्चा ट्रेंडिंग सेक्शन में पास हो गया है.' वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हजारों शेयर्स मिल चुके हैं. लोग इसे देखकर अपनी कॉलेज और कोचिंग की यादें ताजा कर रहे हैं. जहां क्लास से ज्यादा बाहर ड्रामा होता था.

