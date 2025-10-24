विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: टोपी-चश्मा लगाकर लाल साड़ी में आंटी ने किया ऐसा हाहाकारी डांस, देख लोगों के उड़ गए तोते

Woman Dance Video: साड़ी, चश्मा और डांस...महिला के देसी स्टाइल ने इंटरनेट का जीत लिया दिल. तौबा-तौबा गाने पर किया ऐसा तूफानी डांस देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: टोपी-चश्मा लगाकर लाल साड़ी में आंटी ने किया ऐसा हाहाकारी डांस, देख लोगों के उड़ गए तोते
हुस्न तेरा तौबा तौबा पर लाल साड़ी पहनी आंटी ने किया ऐसा तूफानी डांस, देख लोगों का कांप उठा कलेजा

Tauba Tauba Dance Challenge: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है. वीडियो में एक महिला साड़ी पहने, सिर पर कैप और आंखों पर काला चश्मा लगाए हिट सॉन्ग 'हुस्न तेरा तौबा-तौबा' पर उचक-उचक कर जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही है. कमरे का सीन एकदम देसी है...पीछे अलमारी, दीवार पर कैलेंडर और फर्श पर कालीन, लेकिन मम्मी का कॉन्फिडेंस किसी रैम्प मॉडल से कम नहीं.

क्यों वायरल हो रहा है यह वीडियो (mom dance viral reel)

वीडियो में आप आगे देखेंगे कि कैसे, उनके डांस मूव्स पर पीछे खड़ा बेटा 'थम्स अप' दिखाकर उन्हें सपोर्ट करता है और यही क्यूट मोमेंट इस वीडियो को इंटरनेट पर सुपरहिट बना देता है. वीडियो देखकर लोग बोले- 'अब तो मम्मी ही सोशल मीडिया स्टार हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये है असली #TaubaTaubaChallenge की क्वीन.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'बेटा भी बोला- मम्मी तो छा गई.'

यहां देखें वीडियो

वीडियो को बार-बार देख रहे हैं लोग (Husan Tera Tauba Tauba viral video)

कई यूजर्स ने इस वीडियो को 'Mother-Son Duo of the Year' बता दिया. वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए लिखा, 'अब तो अगली बार पापा का रिएक्शन वाला वीडियो डालो.' इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और #HusanTeraTaubaTauba के ट्रेंड के साथ टॉप वायरल क्लिप्स में शामिल हो गया है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dance, Woman Dance, Husan Tera Tauba Tauba Viral Video, Mom Dance Viral Reel, Indian Mother Funny Dance
Get App for Better Experience
Install Now