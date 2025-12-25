Shah Rukh Khan in Jailer 2: 'जेलर 2' में शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री कंफर्म, मिथुन चक्रवर्ती ने खोला राज

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है. नेल्सन दिलीपकुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान की एंट्री की खबरें अब कंफर्म हो गई हैं. फिल्म के एंटागोनिस्ट मिथुन चक्रवर्ती ने खुद इसकी पुष्टि की है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म में शाहरुख का शामिल होना न सिर्फ एक बड़ा सरप्राइज है, बल्कि यह पैन इंडिया सिनेमा की नई दिशा को दर्शाता है. नेल्सन की अनोखी स्टाइल वाली यह फिल्म अब और भी ग्रैंड होने जा रही है.

'जेलर' की पहली किस्त ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. रजनीकांत की दमदार एक्टिंग, नेल्सन के ह्यूमर से भरे डायरेक्शन और मल्टीस्टारर कास्ट ने इसे सुपरहिट बना दिया. अब सीक्वल में शाहरुख खान का जुड़ना इसे और ऊंचाई पर ले जाएगा. मिथुन चक्रवर्ती, जो फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं, ने हाल ही में इसकी पुष्टि की. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'हां, शाहरुख खान फिल्म का हिस्सा हैं. यह नेल्सन की बेहतरीन कास्टिंग है.'

#Jailer2 Official Cast Confirmed By Mithun Chakraborty#ShahRukhKhan rejected the role in #Coolie and agreed to play cameo in #Jailer2



It's a Smart Move anywayspic.twitter.com/dusTuc0byp — Kolly Corner (@kollycorner) December 25, 2025

क्या हो रहा है

फिल्म की कास्टिंग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. रजनीकांत लीड रोल में हैं, जबकि शाहरुख खान का रोल अभी सीक्रेट रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, यह एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन नेल्सन की स्टाइल को देखते हुए यह महत्वपूर्ण साबित होगा. फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, संथानम, एसजे सूर्या, विजय सेतुपति, सूरज वेंजरामूडु, मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालान जैसे सितारे शामिल हैं. इसके अलावा नेल्सन की खासियत वाले नए कैरेक्टर्स और यूट्यूबर्स भी नजर आएंगे

फैन्स के रिएक्शन

फैंस की रिएक्शंस भी देखने लायक हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह रजनीकांत की फिल्म नहीं, कैमियो की फिल्म है.' जबकि दूसरे ने कहा, 'इतने कैमियो के साथ कलेक्शन आएगा तो रजनीकांत को क्रेडिट देंगे, लेकिन विजय की फिल्म होती तो एलसीयू कहते.' नेल्सन पर दबाव है कि वह पार्ट 1 की तरह फिल्म को बैलेंस करें. पार्ट 1 में रजनीकांत के अलावा मोहनलाल और शिवराजकुमार के कैमियो ने खूब वाहवाही लूटी थी. अब शाहरुख का जुड़ना बॉलीवुड और साउथ के बीच ब्रिज की तरह काम करेगा.

बैकग्राउंड

'जेलर' की पहली फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी थी, जिसमें रजनीकांत एक रिटायर्ड जेलर के रोल में थे. फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की और नेल्सन को स्टार डायरेक्टर बना दिया. सीक्वल की घोषणा के बाद से ही स्पेकुलेशंस चल रही थीं. शाहरुख खान, जो 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' से सुपरस्टारडम को नए लेवल पर ले गए, अब साउथ सिनेमा में कदम रख रहे हैं.

इससे पहले वे 'रॉकेट्री' में कैमियो कर चुके हैं, लेकिन 'जेलर 2' में उनका रोल बड़ा हो सकता है. यह कास्टिंग पैन इंडिया सिनेमा की ट्रेंड को फॉलो करती नजर आ रही है. 'केजीएफ', 'पुष्पा' और 'आरआरआर' जैसी फिल्मों ने दिखाया कि क्रॉस-इंडस्ट्री कास्टिंग कितनी सफल हो सकती है. अब देखना है कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ फिल्म क्या करिश्मा दिखाती है.