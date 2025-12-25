विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल... 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी की 5 बड़ी बातें

Pm Modi In Lucknow: लखनऊ में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में थे. लेकिन आज करीब 95 करीब भारतवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में है. यूपी में भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला है.

Read Time: 4 mins
Share
ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल... 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी की 5 बड़ी बातें
लखनऊ में पीएम मोदी का संबोधन
  • पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.
  • उन्होंने अटल विहारी बाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी की योगदानों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी.
  • पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर और जनपद एक उत्पाद अभियान की प्रगति का उल्लेख किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है. सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी के जीवन में खुशियां लाए ये हमारी कामना है. 25 दिसंबर का ये दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुद संयोग लेकर आता है. भारत रत्न अटल विहारी बाजपेयी और मदन मोहन मालवीय. इन दोनों महापुरुषों ने भारत की एकता की रक्षा की. राष्ट्र निर्माण में दोनों ने अमिट छाप छोड़ी. आज महाराजा बिजली पासी की भी जयंती है. उन्होंने वीरता,सुशासन और समावेश की जो विरासत छोड़ी, उसे पासी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया.

ये भी पढ़ें-सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा... ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी 

पीएम मोदी की पांच बड़ी बातें

  1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई थी. ये मुखर्जी ही थे,जिन्होंने दो विधान के प्रधान को खारिज कर दिया था. आजादी के बाद भी जम्मू-कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी. भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दिवार गिराने का अवसर मिला. आज भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है. स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री डॉ मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी थी. उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी थी. आज आत्म निर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं.
  2. मेड इन इंडिया सामान दुनिया भर में पहुंच रहा है. यहां यूपी में ही एक तरफ से एक जनपद एक उत्पाद का अभियान चल रहा है. छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ बढ़ रहा है. दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है. वो दिन दूर नहीं जब लखनऊ का डिफेंस कॉरिडोर अपने डिफेंस के लिए जाना जाएगा.
  3. दशकों पहले दीन दयान ने अंत्योदय का सपना देखा था. वो मानते थे कि भारत के प्रगति का पैमाना अंतिम पक्ति में खड़े व्यक्ति की मुस्कान से मापा जाएगा. दीन दयान जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है. हमने अंत्योदय को संतुष्टि का नया विस्तार दिया है. यानी हर जरूरतमंद हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास. जब ये भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता. यही तो सुशासन है. यही सच्चा सामाजिक न्याय है. यही सच्चा सेक्युलरिज्म है. आज देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पक्का घर और शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है.
  4. करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज और अनाज मिल रहा है. पक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है तो पंडित दीनदयाल जी के विजन के साथ न्याय हो रहा है. बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को हरा दिया है. ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने जो पीछे छूट गया था उसे प्राथमिकता दी. जो अंतिम पंक्ति में था उसे प्राथमिकता दी.
  5. 2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी ऐसे थे जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में थे. आज करीब 95 करीब भारतवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में है. यूपी में भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला है.

कौन है महाराजा बिजली पासी, पीएम मोदी ने किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा ये भी संयोग की है कि अटल जी ने ही 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था. पीएम मोदी ने आज के पावन अवसर पर अटल विहारी बाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन और वंदन किया.

पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला. ये स्थल उस सोच का प्रतीक है, जिससे भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल विहारी बाजपेयी, इनकी विशाल प्रतिमाएं, जितनी ऊंची हैं, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi In Lucknow, Pm Modi Speech In Lucknow, Atal Bihar Vajpayee Birth Anniversary, Rashtra Prerna Sthal In Lucknow
Get App for Better Experience
Install Now