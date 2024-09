चलती बाइक पर पुशअप मारता नजर आया लड़का, स्टंटबाजी देख पुलिस ने निकाली हेकड़ी

Boy Was Seen Doing Pushups On A Moving Bike: ऐसे वीडियो बहुत आम हो चुके हैं, जिसमें कभी बाइक पर तो कभी फोर व्हीलर पर लोग अलग-अलग स्टंट करते दिखाई देते हैं. वैसे तो प्रोफेशनल बाइकर्स होते हैं, जो पूरी ट्रेनिंग और कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में बाइक पर स्टंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ शेखी बघारने के लिए बाइक पर करतब करते दिखाई देते हैं. बिहार के एक लड़के को भी कुछ ऐसा ही जुनून सवार हुआ और वो सड़क पर बाइक लेकर निकल गया. उसने चलती बाइक पर स्टंट किया, जिसका वीडियो वायरल कर एक यूजर ने पुलिस को ही आड़े हाथों ले लिया, जिसके जवाब में बिहार की पुलिस ने भी जवाब शेयर किया.

बाइक पर पुश अप्स

छपरा जिला नाम के ट्विटर हैंडल ने एक लड़के का वीडियो शेयर किया है. ये लड़का फुल स्पीड में बाइक को दौड़ा रहा है. उसके बाद बाइक की पेट्रोल टंकी पर हाथ रखता है और पैर पूरे पीछे को कर लेता है. इसके बाद चलती बाइक पर पुशअप्स लगाता है. इस वीडियो को लड़के ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल नीरज यादव से भी पोस्ट किया है. छपरा जिला नाम ट्विटर हैंडल ने वीडियो पोस्ट करते हुए बाइक का नंबर भी शेयर किया और लिखा कि, ये लड़का लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है. ट्विटर हैंडल ने पुलिस पर भी ये इल्जाम लगाया कि समस्तीपुर की पुलिस इसको बचाने में लगी है. ये रोज सड़क पर ऐसे ही कारनामे करता है.

यहां देखें वीडियो

यह लड़का लोगों के जान के लिए खतरा बन गया है, इसको बचाने में लगी है समस्तीपुर पुलिस। रोज ऐसे कारनामे सड़क पर करके वीडियो डालता हैं।



Bike Number: BR33AT5170 pic.twitter.com/3U3knqR21X — छपरा जिला ???????? (@ChapraZila) September 23, 2024

पुलिस ने दिया ये जवाब

इसके बाद बहुत से लोगों ने इस लड़के वीडियो को देख कर नाराजगी जताई. इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और समस्तीपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि, उसके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाए. ये भी बताया गया कि हसनपुर पुलिस स्टेशन दो महीने पर इस नंबर की बाइक को पकड़ चुकी है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है.

