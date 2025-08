चलती ट्रेन में दरवाजे पर खड़े यात्रियों को मार रहे थे छड़ी, 2 लोग गिरफ्तार, यूजर्स बोले- इन्हें फांसी दो

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कायदे-कानून सब भूल चुके है. रील बनाने के चक्कर मे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. आज के समय में वायरल होने की इस होड़ मे लोगों ने सिविक सेंस और मर्यादा सब कुछ त्याग दिया है. अब बिहार से एक ऐसा मामला आया है, जिसे जानने के बाद आप भी कह देंगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है. दरअसल, यह मामला बिहार (Bihar) के भोजपुर जिले के नगरी हाल्ट का है, जहाँ दो लोग ट्रेन मे जा रहे यात्रियों को छड़ी से मार रहे हैं. रेलवे पुलिस फोर्स ने इन बदमाशों को धर लिया है और इनकी हरकत का वीडियो अपने एक्स हैडल पर शेयर कर लोगों को चेतावनी देते हुए ऐसा ना करने की अपील की है.



यात्रियों को मार रहे थे छड़ी (Bihar Men Attack Passengers)



आरपीएफ ने दो आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरपीएफ ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. वीडियो मे देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं और सामने से आ रही ट्रेन के दरवाजे पर बैठे यात्रियों को वो छड़ी से पीट रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख लोग गुस्सा रहे हैं और इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इस वीडियो पर आरपीएफ की पीठ थपथपाई है.



#RPF arrested 02 youths for attacking passengers in a viral video shot near #NagriHalt, Bihar, during the crossing of train.

FIR registered, others are being traced.

Investigation underway.#RailwaySafety #BiharNews @rpfecrhq1 @RailMinIndia pic.twitter.com/YwquLQaImo