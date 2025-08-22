बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में एक अजीब घटना देखने को मिली. मृतका शिवांगी के पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया था. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि जिस कारण खुद ही शव की तलाश कर शव को बरामद किया और मृतका के ससुराल के सामने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. बता दें कि देर रात लगभग 1 बजे परिजन शव लेकर आरोपी ससुराल वालों के घर पहुंचे, मगर पुलिस के डर से सभी फरार थे, बस उनके दरवाजे पर ही चिता जलाकर शव का दाह संस्कार कर दिया. बताया जा रहा है कि शिवांगी 9 दिनों से लापता थी.

मुजफ्फरपुर जिले के कथैया निवासी प्रशांत कुमार ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी वैशाली थाना क्षेत्र के नंलालपुर गांव निवासी परमहंस तिवारी के पुत्र शुभम के साथ इसी साल 12 फरवरी को की थी. परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से दहेज में पैसा और गाड़ी के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे.

इसी बीच 12 अगस्त को पति समेत ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी और शव को बोरे में रखकर नदी में फेंक दिया. हालांकि, 13 अगस्त को परिजन जब विवाहिता के ससुराल पहुंचे, तब सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

परिजनों का आरोप है कि वैशाली पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की, मुजफ्फरपुर पुलिस ने कल्याणपुर नदी से बोरे में शव बरामद किया, जिसकी जानकारी शिवांगी के परिजनों को मिली. पिता ने गर्दन पर ऑपरेशन के निशान से बेटी की पहचान की, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद शव का आक्रोषित पिता ने अपनी बेटी के ससुराल लाकर उसके दरवाजे पर चिता सजा कर तिम संस्कार कर दिया.