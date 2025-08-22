विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटी के ससुराल की दहलीज पर किया उसका अंतिम संस्‍कार, जानें क्‍या रही वजह

मुजफ्फरपुर जिले के कथैया निवासी प्रशांत कुमार ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी वैशाली थाना क्षेत्र के नंलालपुर गांव निवासी परमहंस तिवारी के पुत्र शुभम के साथ इसी साल 12 फरवरी को की थी.

Read Time: 2 mins
Share
बेटी के ससुराल की दहलीज पर किया उसका अंतिम संस्‍कार, जानें क्‍या रही वजह
वैशाली:

बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में एक अजीब घटना देखने को मिली. मृतका शिवांगी के पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया था. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि जिस कारण खुद ही शव की तलाश कर शव को बरामद किया और मृतका के ससुराल के सामने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. बता दें कि देर रात लगभग 1 बजे परिजन शव लेकर आरोपी ससुराल वालों के घर पहुंचे, मगर पुलिस के डर से सभी फरार थे, बस उनके दरवाजे पर ही चिता जलाकर शव का दाह संस्कार कर दिया. बताया जा रहा है कि शिवांगी 9 दिनों से लापता थी. 

मुजफ्फरपुर जिले के कथैया निवासी प्रशांत कुमार ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी वैशाली थाना क्षेत्र के नंलालपुर गांव निवासी परमहंस तिवारी के पुत्र शुभम के साथ इसी साल 12 फरवरी को की थी. परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से दहेज में पैसा और गाड़ी के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

इसी बीच 12 अगस्त को पति समेत ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी और शव को बोरे में रखकर नदी में फेंक दिया. हालांकि, 13 अगस्त को परिजन जब विवाहिता के ससुराल पहुंचे, तब सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

परिजनों का आरोप है कि वैशाली पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की, मुजफ्फरपुर पुलिस ने कल्याणपुर नदी से बोरे में शव बरामद किया, जिसकी जानकारी शिवांगी के परिजनों को मिली. पिता ने गर्दन पर ऑपरेशन के निशान से बेटी की पहचान की, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद शव का आक्रोषित पिता ने अपनी बेटी के ससुराल लाकर उसके दरवाजे पर चिता सजा कर तिम संस्कार कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Last Rites Of Daughter, Bihar Crime News, Bihar Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com