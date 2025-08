जंगल में खोए नन्हे हिरण को शख्स ने लौटाया वापस, बच्चे को देख भावुक मां ने जो किया, Video हैरान कर देगा

मां चाहे इंसान की हो या जानवर की, मां तो मां होती है. मां की ममता हर जगह दिखती है. अपने बच्चे से दूर होने का दुख एक मां ही समझ सकती है. यही ममता जानवरों में भी देखने को मिलती है. जब बच्चे की जान बचाने के लिए मां जंगली जानवरों से भी लड़ जाती है और कई बार तो बच्चों के लिए अपनी ही जान गवां देती है.

जंगल में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मां से बिछड़कर खो जाते हैं. बहुत ढूंढने पर भी वो मां को नहीं मिल पाते. कुछ ऐसा ही हुआ एक नन्हें हिरण के साथ, जो जंगल में अपनी मां से बिछड़ गया था. उसकी मां ने उसे खूब ढूंढा फिर भी वो नहीं मिला. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स खोए हुए हिरण को रेस्क्यू कर वापस उसकी मां के पास ले जा रहा है. उसके बाद मां जो रिएक्शन देती है, वो देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा. बेजुबान मां हिरण को ऐसे देखती है, जैसे न जाने कितनी बार वो उस शख्स को शुक्रिया कहना चाहती हो.

देखें Video:

The way mother looking at guy 🥺❤️‍🩹pic.twitter.com/nL2oBcdHUR