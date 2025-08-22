बांके बिहारी मंदिर में VIP कल्चर फिर सुर्खियों में, सरकारी हथियार के साथ गर्भ गृह में पहुंचा पुलिसकर्मी

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर एक बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया है. मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस कर्मी सरकारी हथियार लेकर मंदिर के गर्भ गृह के बाहर स्थित जगमोहन में घूमता नजर आ रहा है. इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि राजभोग आरती के दौरान कोई रसूखदार VIP मंदिर में आए. उन्होंने गर्भ गृह की देहरी का पूजन किया. इस दौरान वहां दो कुर्सियां भी लगी दिखाई दी. यहीं, पुलिस कर्मी अपनी सरकारी गन के साथ घूमता नजर आया. हालांकि अभी तक मंदिर प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने रखी अपनी राय

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वैसे तो मंदिर में फोन से फोटो लेना मना है, पर हथियार को संग ले जाने में कोई समस्या नहीं है. वहीं कई भक्त ये कहते हुए नजर आए कि मंदिर की भारी भीड़ के बीच हथियार ले जाना कितना सेफ है. ऐसा नहीं है कि मंदिर में हथियार ले जाने का पहला मामला है, इससे पहले भी कई मौकों पर देखा है कि पुलिस या फिर सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ मंदिर में गन ले गए हैं.