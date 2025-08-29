विज्ञापन
इंजीनियरिंग कर बनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर दहेज देकर हुई शादी मगर देनी पड़ी जान... जानिए शिल्पा

शिकायत में आगे कहा गया है कि छह महीने पहले, प्रवीण के परिवार ने व्यवसाय में मदद के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी, जो शिल्पा के परिवार ने अंततः दे दिए.

  • दक्षिणी बेंगलुरु के सुड्डागुंटेपाल्या में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पा का फंदे से शव मिला है.
  • शिल्पा के माता-पिता ने दहेज प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी की आत्महत्या की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.
  • शादी के समय शिल्पा के ससुराल वालों ने पंद्रह लाख रुपये नकद और सोने के गहने दहेज में लिए थे.
कहने को बेटा-बेटी में अब फर्क नहीं रह गया. लगता है कि बेटी पढ़-लिखकर काबिल बन जाए तो फिर उसे पुराने जमाने के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी. वो एक आजाद जिंदगी जी पाएगी. मगर, ये सब ख्याल हैं. समाज में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वो दिल को दहला देती हैं. ऐसा ही मामला दक्षिणी बेंगलुरु के सुड्डागुंटेपाल्या का है. यहां अपने घर में मंगलवार रात एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव फंदे से लटका मिला. उनके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली.

फ़ूड बिज़नेस शुरू कर दिया

शिल्पा की शादी लगभग ढाई साल पहले प्रवीण से हुई थी. वह भी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उनका एक बच्चा भी है, जो एक साल और छह महीने का है. शिल्पा ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और शादी से पहले इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं. प्रवीण भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और ओरेकल में काम करते थे, लेकिन शादी के एक साल बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फ़ूड बिज़नेस शुरू कर दिया.

दहेज में दिए 15 लाख रुपये

शिल्पा के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, प्रवीण के परिवार ने शादी के समय 15 लाख रुपये नकद, 150 ग्राम सोने के गहने और घरेलू सामान की मांग की थी. इन मांगों को पूरा करने के बावजूद, शिल्पा के ससुराल वालों ने शादी के बाद उन पर अतिरिक्त पैसे और कीमती सामान की मांग की. परिवार का दावा है कि दहेज को लेकर बार-बार ताने और मानसिक प्रताड़ना के कारण शिल्पा ने आत्महत्या कर ली.

शिल्पा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे उसके रंग को लेकर भी ताने दिए जाते थे. पुलिस शिकायत के अनुसार, सास ने कथित तौर पर कहा था, "तुम काली हो और मेरे बेटे के लिए अच्छी जोड़ी नहीं हो. उसे छोड़ दो, हम उसके लिए कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ़ लेंगे."

पति हिरासत में, हो रही पूछताछ

शिकायत में आगे कहा गया है कि छह महीने पहले, प्रवीण के परिवार ने व्यवसाय में मदद के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी, जो शिल्पा के परिवार ने अंततः दे दिए. सुड्डागुंटेपाल्या पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और प्रवीण को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. एक सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और शिल्पा का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पीड़िता के परिवार ने सभी आरोप लगाए हैं. हमने प्रोटोकॉल के अनुसार दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पति से पूछताछ की जा रही है और हम आरोपों की सत्यता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं."
 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

