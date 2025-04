बेंगलुरु में कंपनी के CEO ने ऑफिस जाने के लिए ली बस, टिकट की कीमत जान रह गए हैरान, पोस्ट शेयर कर कही ये दिलचस्प बात

कैपिटलमाइंड के सीईओ और संस्थापक (CEO and founder of Capitalmind) दीपक शेनॉय (Deepak Shenoy) ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने बेंगलुरु (Bengaluru) ऑफिस तक पैदल जाने के बजाय बस से जाने का फैसला किया और यह जानकर दंग रह गए कि टिकट का किराया केवल 6 रुपये था.

शेनॉय, जिन्होंने पहले एआई, फ़ूड डिलीवरी ऐप और यात्रा जैसे लोकप्रिय विषयों पर अपने विचार शेयर किए हैं, उन्होंने खुलासा किया कि वह हर दिन काम पर पैदल जाने के आदी थे - ऑफिस तक 30 मिनट की यात्रा. हालांकि, घुटने की चोट के कारण, उन्होंने बस से जाने का फैसला किया और यह देखकर हैरान रह गए कि आने-जाने का खर्च कितना कम है.

पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैंने आज 6 रुपये में बस ली और 30 मिनट पैदल चलकर ऑफिस पहुंचा. मैं अभी भी हैरान हूं कि ऐसी कोई चीज है जिसकी कीमत 6 रुपये है." उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें किराए के पैसे नकद देने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बस में UPI QR स्कैनर था जिससे वे आसानी से अपनी यात्रा का भुगतान कर सकते थे.

I took a bus for Rs. 6(!!) today and walked 30 min to office. I'm still stunned that there's something that costs Rs. 6.